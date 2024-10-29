領務局推嘎嘎貓新貼圖 加入LINE好友可免費使用

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（中央社記者楊堯茹台北29日電）外交部領務局官方LINE帳號好友超過361萬人次，外交部表示，為持續回應民眾支持，領務局自10月29日到11月28日期間，推出「波鴿家族x嘎嘎貓」貼圖免費下載活動。

外交部上午發布新聞稿指出，領務局為回饋LINE好友，自2019年起定期推出吉祥物「波鴿家族」系列貼圖，供免費下載使用，領務局10月29日到11月28日加碼全新「波鴿家族x嘎嘎貓」貼圖，只要加入領務局LINE官方帳號好友，即可免費下載16張靜態貼圖並使用180天。

外交部指出，此次特別與以可愛的貓咪形象和幽默語錄為特色的人氣貼圖品牌「嘎嘎貓」設計師合作，以日常且詼諧的文字搭配可愛版動物畫風，賦予波鴿家族成員活潑嶄新的樣貌，希望民眾能被這組超可愛的貼圖療癒心靈。

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外交部表示，為推廣全新「波鴿家族x嘎嘎貓」貼圖並回饋波鴿粉絲，領務局活動期間同步在LINE官方帳號加碼舉辦貼圖人氣票選抽獎活動，民眾只要完成票選活動，就有機會抽中可愛實用的「波鴿&嘎嘎貓限量杯墊」，詳情請見活動辦法。

外交部說明，領務局自2015年5月正式啟用LINE官方帳號（ID:@boca.tw），可隨時查詢各項旅外安全資訊、接收最新旅遊警示、查詢急難救助資訊，以及進行出國登錄等，截至2024年10月18日，領務局的LINE好友已累積超過361萬3千人次。（編輯：楊凱翔）1131029