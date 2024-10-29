蕭副總統：持續支持青年領袖培育 促進國際合作

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（中央社記者吳睿騏桃園29日電）副總統蕭美琴今天出席在桃園市舉辦的2024國際青年商會世界大會時表示，青商會目標與總統賴清德部分倡議目標一致，台灣將持續支持青年領袖培育，促進國際合作。

蕭副總統說，根據青商會提供訊息，超過100國、4000多人與會，她向在場人士保證遠道而來台灣值得，台灣有令人驕傲的美食，還有多元文化、人民及產業，更是崇尚自由民主的社會，她相信自由是創新必須要件。

蕭副總統表示，青商會成員比上一代獲得更多資訊、更具創造力，還有機會在全球建立更多連結，台灣將持續支持青年領袖培育，祝福青商會建立充滿樂觀的領導力、年輕和活力旺盛的全球網絡與文化。

國際青年商會世界大會（JCI World Congress）在桃園會展中心揭幕，將持續到11月2日，期間安排包括領導力培訓、企業創新論壇及環境永續討論等活動，大會還規劃企業參訪與限定博覽會，讓參與者深入了解台灣文化及商業機會，促進國際交流和合作。（編輯：李明宗）1131029