本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰2/300
首頁 / 政治

颱風康芮逼近 卓榮泰：晚間起48小時要提高警覺

2024/10/30 14:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北30日電）強颱「康芮」來勢洶洶，行政院長卓榮泰今天視導中央災害應變中心時指出，今天晚間10時起的48小時內都要提高警覺，全國各地重建中工程及易致災地區也都要加強防颱。

颱風「康芮」中央災害應變中心下午舉行第3次工作會報暨情資研判會議，卓榮泰到場視導防災整備情形並聽取報告。

卓榮泰指示，颱風「康芮」暴風圈逐漸接近台灣陸地，即刻起至今天晚間是準備工作的黃金時期，晚上10時起的48小時內都要提高警覺，中央災害應變中心與地方政府保持聯繫，將災害損失降至最低，特別是易淹水地區，都要注意做好準備。

他指出，近日嘉南地區發生地震，加上之前2次颱風造成土質鬆軟的潛在危險，以及全國各地還有重建中工程，請相關單位加強工程現場防護工作，並針對易致災地區，盡早執行預防性撤離及避災措施。

卓榮泰表示，東部地區交通因受多次天災影響，請交通部務必要提早規劃交通運輸機制，並即時對用路人發布相關交通訊息；颱風過後的物價變化，也請農業部掌握因應。

會中，國家災害防救科技中心報告指出，受到颱風外圍環流影響，蘭嶼、澎湖已出現11級以上強陣風，東南部海域也已出現8.3公尺高巨浪。

國家災害防救科技中心表示，颱風影響期間（10月30日至11月1日）的淹水警戒區為台灣北部、東部及恆春半島，沿海低窪與易淹水區，須注意短延時強降雨導致的積淹水災害。

另外，易致災區為台北市、新北市、桃園市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等10個縣市山區。（編輯：戴光育）1131030

#中央災害應變中心
#卓榮泰
#康芮
卓榮泰
中央增風雨預測數據 黃敏惠：地方可依據精準考量基市災害準備金將用罄 謝國樑：調整2億拿來救災
康芮
宜蘭四季國小英士分校 下午2時30分起停班停課颱風康芮襲台 10/31全台停班停課一覽
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
颱風康芮逼近 總統：部會做好因應措施將影響降最低
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：