颱風康芮逼近 卓榮泰：晚間起48小時要提高警覺

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）強颱「康芮」來勢洶洶，行政院長卓榮泰今天視導中央災害應變中心時指出，今天晚間10時起的48小時內都要提高警覺，全國各地重建中工程及易致災地區也都要加強防颱。

颱風「康芮」中央災害應變中心下午舉行第3次工作會報暨情資研判會議，卓榮泰到場視導防災整備情形並聽取報告。

卓榮泰指示，颱風「康芮」暴風圈逐漸接近台灣陸地，即刻起至今天晚間是準備工作的黃金時期，晚上10時起的48小時內都要提高警覺，中央災害應變中心與地方政府保持聯繫，將災害損失降至最低，特別是易淹水地區，都要注意做好準備。

他指出，近日嘉南地區發生地震，加上之前2次颱風造成土質鬆軟的潛在危險，以及全國各地還有重建中工程，請相關單位加強工程現場防護工作，並針對易致災地區，盡早執行預防性撤離及避災措施。

卓榮泰表示，東部地區交通因受多次天災影響，請交通部務必要提早規劃交通運輸機制，並即時對用路人發布相關交通訊息；颱風過後的物價變化，也請農業部掌握因應。

會中，國家災害防救科技中心報告指出，受到颱風外圍環流影響，蘭嶼、澎湖已出現11級以上強陣風，東南部海域也已出現8.3公尺高巨浪。

國家災害防救科技中心表示，颱風影響期間（10月30日至11月1日）的淹水警戒區為台灣北部、東部及恆春半島，沿海低窪與易淹水區，須注意短延時強降雨導致的積淹水災害。

另外，易致災區為台北市、新北市、桃園市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等10個縣市山區。（編輯：戴光育）1131030