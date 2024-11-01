盧秀燕批中火二期環評 卓榮泰：空污比過去降7成

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（中央社記者王揚宇台北1日電）中火二期環評通過，台中市長盧秀燕批環境部是污染的放水者。行政院長卓榮泰今天受訪說，環評問題要尊重專家意見，而在經過多年努力下，中火的空污排放比過去降低了7成。

台中電廠新建燃氣機組10月30日通過環評，將增加4部燃氣機組。盧秀燕10月31日說，機組與污染都只增不減，要中部人用肺發電，環境部成為污染的放水者，令人失望，環境部應該降格。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。

卓榮泰會前接受媒體聯訪，被問到盧秀燕對中火二期環評相關說法。卓榮泰指出，台中火力發電廠在以前的政府，曾經是一個最大的火力發電廠，確實也讓中部民眾在生活上造成諸多的不便。不過這麼多年以來，在政府努力後，中火的空污排放比過去降低了7成，未來更有可能會有更好的一個方向。

卓榮泰說明，例如中火的碳排放量，從今年的1萬1000噸，到2027年應該可以降到8300噸，而4部新的燃氣機組都商轉之後，更可以降到5000噸以下，這個都是具體的事實。

卓榮泰表示，關於中火環評問題，必須尊重環評委員專家共同的意見，政府的責任在於，如何讓新的燃氣機組能夠在迅速、有效的管控底下，能夠順利啟用商轉，取代現有的燃煤機組，而遺留下來的舊燃煤機組只會做備用，不會做常態性使用，在此原則下，台中地區火力發電廠所造成的生活上不便，一定逐年可以改善。（編輯：蘇龍麒）1131101