盧秀燕批中火環評 郭智輝：市長應很清楚減碳非常大

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（中央社記者林敬殷台北1日電）環境部日前審查通過台中電廠第2期新建燃氣機組計畫（中火2期）環評案，遭部分人士質疑未依過去承諾「增1拆1」，台中市長盧秀燕也表達失望。經濟部長郭智輝今天表示，新設4具燃氣機組就是非常大的減碳，「市長應該很清楚」。

行政院長卓榮泰上午率同相關部會首長赴立院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過」，並備質詢，郭智輝今天會前受訪時做上述表示。

台電推動「中火燃氣」改建台中火力發電廠，第二期規劃新設4部燃氣機組，拆除2部燃煤機組，留下6部燃煤機組作為緊急備援。盧秀燕於中火二期計畫環評通過後表示，非常失望，看不到對減碳、減污的隻字片語，卻要中部民眾用肺發電，痛批環境部升格後，反成為污染的護航者，應該降格。

有媒體提到經濟部曾承諾「增1拆1」，環評案過關是否代表跳票。郭智輝表示，應該不是跳票，而是蓋了之後，量夠了就拆掉。

郭智輝說明，有的是先拆後建，有的是邊拆邊建，這個都不是什麼大的問題，問題是如何把碳降下來，換了天然氣之後，整個碳會降很多，4具燃氣機組就是非常大的減碳，「市長應該很清楚」。

對於日前接受節目專訪時，再次提及菲律賓買綠電，並強調每度不會超過新台幣4元，跟台灣發電成本相當，關鍵是綠電。媒體詢問，4元的數字從哪裡來。

郭智輝表示，4元是專家學者計算出來的，高於4元就不會買。這不是台灣的先見之明，歐洲各地都已經有這樣計算過，也實踐過的。

媒體追問，如果超過4元，是否代表取消向菲律賓買電這項計畫。

郭智輝表示，這個假設太廣泛了，很多事情必須要有一些基本的假設，如果可以達到就進行，不能達到就想其他方法。（編輯：蘇龍麒）1131101