歐盟提應強化與台灣合作 外交部：續與民主夥伴攜手

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（中央社記者游凱翔台北1日電）外交部今天表示，歐盟執委會發布「強化歐洲軍民戰備報告」，內文提及應強化與美日及台灣等國的威脅應處韌性，台灣作為國際社會負責任成員，將持續與民主夥伴攜手合作，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

外交部上午表示，歐盟執委會10月30日發布由執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）之特別顧問尼尼斯托（Sauli Niinistö，芬蘭前總統）主筆的「強化歐洲軍民戰備報告（Safe Together：Strengthening Europe’ s Civilian and Military Preparedness and Readiness）」。

外交部指出，內文提及中國的快速崛起已改變印太地區戰略平衡，中國從未改變其對台灣的野心，亦對印度、菲律賓及越南等區域內國家展現強勢外交與安全政策，升高區域緊張情勢。

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報告另指出，若中國侵略或以各種形式封鎖台灣，將對歐洲及全球經貿及供應鏈造成嚴重衝擊；此外，報告強調歐洲、大西洋與印太地區的安全與繁榮密不可分，歐洲應強化與美國、英國、日本、澳洲、加拿大、台灣、烏克蘭與其他等同樣面對複合式威脅國家的交流與相互學習，共同強化應處威脅的能力與韌性。

外交部強調，對於歐盟持續關切台海及印太區域和平穩定，並有意願與台灣強化合作交流表達高度歡迎。台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與歐盟等理念相近民主夥伴攜手合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域及全球的和平、繁榮與穩定。（編輯：蘇龍麒）1131101