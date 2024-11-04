泰晤士報專訪駐英代表姚金祥 INTERPOL排除台灣是便宜罪犯

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（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）駐英國代表姚金祥近日接受英國大報「泰晤士報」專訪，提到儘管台灣是安全之地，台灣遭國際刑警組織（INTERPOL）排除卻讓不同國家的罪犯得以藏匿於台灣，不利跨國打擊犯罪。

「泰晤士報」（The Times）國防新聞主編布朗（Larisa Brown）近日專訪姚金祥，報導於3日刊出。

布朗在報導指出，姚金祥在受訪期間提到，犯罪集團成員、詐欺犯和恐怖分子都曾成功隱匿真實身分在台灣生活、工作多年，因為台灣遭INTERPOL排除，無法即時取得INTERPOL最高級別緝捕通報「紅色通緝令」（Red Notice，又稱紅色通報）等資訊。

受中共的政治操弄影響，其他國家未能透過INTERPOL即時與台灣分享犯罪相關情資與資訊，台灣同樣也無法與其他國家即時分享。姚金祥強調，這不僅是對台灣、對世界其他地方的打擊犯罪也造成挑戰，「等到台灣接獲資訊，通常已太遲」。

姚金祥以澳洲女性歷史學者萊斯（Lisa Lines）的案件為例。根據台灣警政署刑事局的資訊及澳洲媒體報導，萊斯自2017年起數次聯合情人謀害前夫，卻在犯罪事跡引發警方關注後，成功於2020年憑工作簽證帶著兩名子女入境台灣，在台北市一間法律投資顧問公司任職。

INTERPOL於2022年9月對萊斯發布紅色通報，對她的年幼子女則發布用於協尋失蹤人口的黃色通報。然而，台灣未接獲上述通報，直到2023年4月先經澳洲警方知會，10月才正式獲通報。

姚金祥並提到，含中國在內的各國罪犯也會利用台灣護照持有人可在超過100個國家免簽證入境的優勢，藉由偽造台灣護照從事非法活動。

隨著犯罪行為日益國際化和組織化，姚金祥呼籲，國際社會必須通力合作才能有效打擊犯罪，包括讓台灣參與。

第92屆INTERPOL大會4至7日在英國蘇格蘭格拉斯哥市（Glasgow）舉行。台灣多年來爭取成為INTERPOL觀察員，卻持續受中國阻撓、無法參與會議。（編輯：高照芬）1131104