駐印度代表投書印媒 籲挺台參與國際刑警組織

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（中央社記者李晉緯新德里4日專電）駐印度代表葛葆萱投書至印度「政治家日報」（The Statesman），呼籲各國力挺台灣參加國際刑警組織（INTERPOL）年會。

第92屆INTERPOL大會今天起在英國蘇格蘭格拉斯哥市（Glasgow）舉行。台灣多年來爭取成為INTERPOL觀察員，卻持續受中國阻撓而無法參與會議。

葛葆萱在「政治家日報」刊出的投書中表示，近年資通訊科技發展快速，犯罪朝向跨境化、組織分工化、身分隱匿化及金流虛擬化的趨勢發展，任何國家及其人民都有可能淪為被害者，因此各國必須相互協助並共享資訊，攜手打擊跨境犯罪。

他指出，在這個全球化的時代，跨境犯罪手法日益翻新，嚴重危害各國社會安全和人民福祉，如何加強跨境合作、提升執法素養並進行能力建構，以共同守護正義防線，是當今國際社會的重要議題。

投書中強調，特定犯罪事件不一定會影響到全球，但犯罪趨勢可以善加分析以掌握偵辦先機，各國應互相學習、合作，彼此分享情資，共同尋找解方。

另外，台灣擁有獨立的警政司法、金融貿易、航空海運與邊境管制系統，台灣警方崇尚和平、扶弱濟貧，並且在打擊跨境電信詐欺、毒品販運、網路資安攻擊、組織犯罪及反恐合作等方面都具有豐富經驗，因此該讓台灣與國際刑警組織攜手合作，共創更安全的國際社會。

他指出，即使台灣擁有優秀的執法能力，但在刑案偵查的過程中，除了與盟友合作相當重要外，即時情資交換更是打擊跨境犯罪的關鍵，不過礙於無法加入國際刑警組織，台灣只能繞著彎尋求國際合作，輾轉取得迫切需要的情資，但取得時往往已錯失時效。

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葛葆萱表示，台灣位處特殊戰略位置，有能力且持續致力於加強國際聯繫、分享資訊，期待可以與各國一起打造更加和平與安全繁榮的未來。

他特別呼籲各國支持台灣以觀察員身分出席每年國際刑警組織的大會，讓台灣警察藉參與該組織各項活動、會議與訓練交流等，與各會員國互動，那麼台灣警察將繼續秉持解決治安問題、減少人民生命財產與福祉損害的初衷，不遺餘力地與世界合作共同打擊跨境犯罪。（編輯：高照芬）1131104