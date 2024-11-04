巴西眾院外委會通過感謝決議 外交部盼延續善循環

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（中央社記者楊堯茹台北4日電）台灣6月5日捐贈巴西20萬美元，賑濟南大河州洪災，巴西眾議院外委會日前通過感謝台灣的決議。外交部今天再次向南大河州災民表達慰問，期盼台巴間「善的循環」能夠持續。

根據巴西聯邦眾議院10月31日發布的新聞稿，該院外交暨國防委員會10月30日通過「感謝台灣政府協助南大河州賑災」決議文，該動議由眾議院友台小組成員、眾議員維拉達瑞斯（Rodrigo Valadares）提出，感謝台灣捐贈20萬美元，以具體行動賑濟南大河州洪災。

據巴西眾院新聞稿，維拉達瑞斯表示，台灣的捐款得以採購數千戶家庭所需的生活物資，並將物資送到因洪災而一無所有的家庭手上；南大河州豪雨雖然停了，但當地公共安全專業人士仍致力安置受災戶及重建災區，持續受惠於台灣的人道援助。

巴西眾院新聞稿也指出，巴西南大河州今年4月到5月間遭遇致災性豪雨，引發洪患及土石流大規模崩塌災害，影響超過239萬人，台灣的捐款也購買了3500個食物籃分送至災區。

對此，外交部下午發布新聞稿表示，肯定巴西聯邦眾議院及其外交暨國防委員會的友好行動，並再次向巴西南大河州災民表達誠摯關切與慰問，祝福災後重建工作順利。

外交部說，日後將持續以具體行動對國際人道援助工作做出貢獻，扮演國際社會良善的力量，更期盼台巴間「善的循環」能夠持續，為世界帶來更多溫暖與關懷。

巴西聯邦眾議院外交暨國防委員會4月24日也曾通過「慰問台灣震災友好決議文」（第19/2024號決議），表達巴西國會對台灣25年來所遇最嚴重地震的關切，該決議同樣是由維拉達瑞斯所提出。（編輯：林克倫）1131104