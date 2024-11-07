防原民部落遇颱成孤島 劉世芳：盤點可設置光電場所

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（中央社記者陳俊華台北7日電）內政部長劉世芳今天說，今年襲台的3個颱風帶來致災性降雨，原住民部落易形成孤島，將請國土署盤點部落可能設置太陽能光電設施的場所、可設置的屋頂面積、發電量等，再跨部會開會研議。

內政部部務會報今天安排消防署、國土署及民政司報告「113年侵台颱風災害應變處置情形」，內政部簡任視察郭凱迪在會後記者會中轉述，劉世芳表示，今年侵襲台灣的凱米、山陀兒及康芮颱風，都帶來致災性降雨及強陣風，造成停電、淹水，部分偏遠山區與原住民部落地區聯外道路中斷等災情。

劉世芳說，未來氣候災害多變難測，請消防署、民政司與國土署積極強化各項整備應變措施，針對避難弱勢族群及保全戶執行預防性疏散撤離，持續落實並針對易成孤島地區加強物資整備、規劃設置光電設備等事前作為，讓災害降到最低。

劉世芳指出，這幾次颱風都夾帶豪大雨與強陣風，部分山區土石泥砂脆弱易坍，考量預防性疏散撤離的重要性，請民政司更周全掌握颱風導致土石流等易致災地區居民撤離通報數據，加強各級地方政府在氣象署情資颱風將襲台前，清查保全戶的實際居住人數。

劉世芳說，最慢在颱風海上颱風警報發布前1天完成，同時精進各級地方政府強化災害防救資訊系統EMIC教育訓練，以及落實填報聯繫作業，以利各單位同步掌握。

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劉世芳指出，每逢地震、颱風或豪雨成災，原住民部落易成孤島，停電後等候復電天數拉長，嚴重影響生活機能。因此，國土署將針對部落可能設置太陽能光電設施的場所，如區公所、活動中心、學校等，盤點及評估受光條件是否適宜、可設置的屋頂面積、發電量、儲能系統配合，台電饋線搭設與各目的事業主管機關補助等。

劉世芳說，後續將邀集原住民族委員會、衛生福利部、教育部、經濟部、內政部民政司、台電公司及縣市政府開會共同研議，為原住民地區部落提前設想部署，在遭受極端氣候天災威脅時，仍得維持基本生活機能。（編輯：翟思嘉）1131107