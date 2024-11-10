川普勝選 林右昌：相信美對台政策沿原本方向前進

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）美國總統大選由共和黨的前總統川普（Donald Trump）勝出，民進黨祕書長林右昌今天表示，相信美國新政府上任後，對台灣的路線和政策，還是沿著原本方向持續前進。

林右昌今天在基隆天顯宮受訪說，美國和日本都是台灣的重要盟邦，他已在9月代表民進黨主席賴清德赴美訪問，12月上旬也會代表賴清德赴日本大阪、東京訪問並慰勞僑胞，行程中也將與日本主要政黨重要人士會面，重點將放在區域安全、台日經濟與產業上的合作推動。

林右昌說，台灣過去是所謂的「雁行理論」跟隨美國、日本產業往前進，不過隨著台灣科技相關產業力量逐漸壯大，與日本逐漸形成比較對等的合作關係，未來台日之間的產業、經濟與科技方面合作關係，也會更加緊密。

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至於美國方面，林右昌表示，總統選舉結果出爐，他9月訪美期間，看到、聽到的美國兩大黨對台灣的立場和共識基本上都是一致，也就是全力支持台灣，全力挺台灣。

林右昌說，台美的安全關係和經濟合作，也是同樣緊密，相信美國新政府上任後，對台灣的路線和政策，還是沿著原本方向持續前進，當然台灣也要特別注意許多國際事件正持續發展中，這些都需要政府綜合判斷、掌握。（編輯：李錫璋）1131110