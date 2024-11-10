選新北市長？林右昌：還有很長時間、非目前重點

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）對於2026年是否可能參選新北市長，民進黨秘書長林右昌今天在基隆表示，民進黨一定會在各縣市提出最優秀、最有戰力人選，選舉還有很長時間，並不是黨中央目前的重點。

林右昌今天出席基隆天顯宮5龍點睛儀式前受訪時，被問到2026年選舉，基隆市長人選是否會推派基隆市議會議長童子瑋，及對於整體布局黨中央是否有信心。

林右昌說，政黨最重要不只是選舉，政黨投入選舉最重要是希望取得執政權實現理想，回應民眾期待。這陣子大家可以看到，包括從青鳥行動、反濫權護民主活動，到最近的釋憲結果，民進黨就是站在維護國家體制，讓國家運作順利，得以建設台灣造福人民，這是民進黨現在最重要責任。

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記者追問，是否可能投入2026年選舉作為新北市戰將，林右昌表示，他已經回答很多次，民進黨一定會在各縣市提出最優秀，且最有戰力的人選，目前民進黨重點目標，還是放在立法院相關預算審查，還有通過法案，對整體國家建設才是真是有利，至於選舉還有很長時間，並不是目前黨中央的重點。

林右昌說，民進黨目前在許多縣市並未執政，更有責任讓各縣市議會的聲音能被轉達出來，這是重點工作，他巡訪各縣市黨部及議會完成後，接下來會展開全台土地行腳計畫，讓中央黨部變成社會協作大平台，深入基層連結社會力量，讓民進黨能更接地氣貼近人民，並反映地方心聲，這是黨中央現在最重要的目標。（編輯：方沛清）1131110