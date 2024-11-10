本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
巧克力職人吳葵妮再奪世界金牌 蟬聯4屆創台灣紀錄
首頁 / 政治
財劃法
新聞專題
財劃法1/91
首頁 / 政治

談財劃法修法 林右昌：不該迴避各縣市分配課題

2024/11/10 13:47
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆10日電）對財劃法修法，民進黨秘書長林右昌今天說，大家應更慎重，不是像現在只做垂直分割「把錢從中央要挖到地方」，從不討論各縣市如何分配，這次修法不該迴避水平各縣市分配課題。

立法院財政委員會6日將國民黨團提的財政收支劃分法修正草案送出委員會，行政院表示，各界對於統籌分配稅款的分配公平性，看法差異極大，期盼相關條文都能夠經過充分討論。

林右昌今天出席基隆天顯宮5龍點睛儀式前受訪說，有許多似是而非的說法並不正確，例如「中央有錢，地方很窮」，在前總統蔡英文執政8年期間，及在總統賴清德執政下，地方政府的財政已改善許多，且透過國家經濟發展，執政黨將成果分享給人民和地方政府。

林右昌表示，在馬英九執政時期，每年補助地方政府約新台幣5000餘億元，到了賴總統時已超過1兆元，目前地方政府的財政狀況比過去好非常多，反而是中央政府必須要負擔包括社會福利，及地方交通、醫療等建設，甚至國防和外交的投資，需要有經費做跨縣市、跨區域福國利民的事。

林右昌說，統籌分配稅款的分配，不能只看分到個別的縣市，更重要是要看中央有沒有更多的力量投注在地方建設，例如，北北基桃首都圈的建設就必須由中央出面統籌，且大部分經費也是由中央支出，中部地區中彰投也是一樣。

林右昌說，對於財劃法的討論，大家應該更慎重，而不是像現在只做垂直的分割，「把錢從中央要挖到地方」，但從不討論各縣市之間要如何分配，也不討論各縣市的重點指標，這樣的作法是不負責任。

林右昌說，最近可以看到台灣產業布局往中部、南部，這就是國家經濟建設的成果，唯有這樣台灣才會壯大，中央政府需要統籌經費的運用，會比丟到個別的地方政府，卻不知道使用在何處效率會更好。

林右昌表示，民進黨中央黨部接下來會加強論述，也希望各縣市議會可以至中央洽談關於財政分配最重視的指標，比如，澎湖縣有非常大的海域面積，但在財政劃分上如果沒有把海域面積算進去，對澎湖可能不公平，其他縣市包括人口老化、山地面積、農業用地面積等，在不同縣市有不同的重點。

此外，林右昌說，財劃法無論在國民黨或民進黨執政時都曾（試著）修法，但草案送至立法院後，各縣市和中央始終無法達成最重要的共識，就是水平的各縣市分配課題，這次修法不該迴避，希望未來在立法院修法期間，大家可以深入討論理性分析，也希望各縣市多把地方意見拋出來討論。（編輯：方沛清）1131110

#台灣
#民進黨中央黨部
#立法院財政委員會
#財劃法
#國民黨團
#賴清德
#行政院
#林右昌
#馬英九
#蔡英文
林右昌
林右昌接見歐洲議會訪團 感謝通過挺台決議林右昌：總預算卡關地方快爆鍋 籲藍白以民生為重
馬英九
朝野攻防財劃法 民進黨批藍白意圖掏空台灣馬英九再邀陸生訪台 奧運桌球金牌馬龍在列
財劃法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
陳其邁批藍版財劃法數學不好 柯志恩反對3%首都稅
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：