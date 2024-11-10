談財劃法修法 林右昌：不該迴避各縣市分配課題

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（中央社記者王朝鈺基隆10日電）對財劃法修法，民進黨秘書長林右昌今天說，大家應更慎重，不是像現在只做垂直分割「把錢從中央要挖到地方」，從不討論各縣市如何分配，這次修法不該迴避水平各縣市分配課題。

立法院財政委員會6日將國民黨團提的財政收支劃分法修正草案送出委員會，行政院表示，各界對於統籌分配稅款的分配公平性，看法差異極大，期盼相關條文都能夠經過充分討論。

林右昌今天出席基隆天顯宮5龍點睛儀式前受訪說，有許多似是而非的說法並不正確，例如「中央有錢，地方很窮」，在前總統蔡英文執政8年期間，及在總統賴清德執政下，地方政府的財政已改善許多，且透過國家經濟發展，執政黨將成果分享給人民和地方政府。

林右昌表示，在馬英九執政時期，每年補助地方政府約新台幣5000餘億元，到了賴總統時已超過1兆元，目前地方政府的財政狀況比過去好非常多，反而是中央政府必須要負擔包括社會福利，及地方交通、醫療等建設，甚至國防和外交的投資，需要有經費做跨縣市、跨區域福國利民的事。

林右昌說，統籌分配稅款的分配，不能只看分到個別的縣市，更重要是要看中央有沒有更多的力量投注在地方建設，例如，北北基桃首都圈的建設就必須由中央出面統籌，且大部分經費也是由中央支出，中部地區中彰投也是一樣。

林右昌說，對於財劃法的討論，大家應該更慎重，而不是像現在只做垂直的分割，「把錢從中央要挖到地方」，但從不討論各縣市之間要如何分配，也不討論各縣市的重點指標，這樣的作法是不負責任。

林右昌說，最近可以看到台灣產業布局往中部、南部，這就是國家經濟建設的成果，唯有這樣台灣才會壯大，中央政府需要統籌經費的運用，會比丟到個別的地方政府，卻不知道使用在何處效率會更好。

林右昌表示，民進黨中央黨部接下來會加強論述，也希望各縣市議會可以至中央洽談關於財政分配最重視的指標，比如，澎湖縣有非常大的海域面積，但在財政劃分上如果沒有把海域面積算進去，對澎湖可能不公平，其他縣市包括人口老化、山地面積、農業用地面積等，在不同縣市有不同的重點。

此外，林右昌說，財劃法無論在國民黨或民進黨執政時都曾（試著）修法，但草案送至立法院後，各縣市和中央始終無法達成最重要的共識，就是水平的各縣市分配課題，這次修法不該迴避，希望未來在立法院修法期間，大家可以深入討論理性分析，也希望各縣市多把地方意見拋出來討論。（編輯：方沛清）1131110