駐日代表李逸洋接受日媒專訪：台日關係史上最佳時期

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（中央社記者戴雅真東京11日專電）駐日代表李逸洋接受日本「產經新聞」專訪強調，當前台日關係是「史上最佳時期」，台灣與日本共享價值觀，並與美國、歐洲等合作，共同撐起「民主保護傘」，這將是「維護台灣海峽和平穩定，以及保障國際社會利益的最佳方式」。

這是李逸洋9月履新後首次接受日本媒體採訪。他曾當過記者，隨後進入政界，在前總統陳水扁時期入閣，曾任民進黨秘書長及內政部長，並在前總統蔡英文執政時期擔任考試院副院長。戒嚴時期，李逸洋曾因蓬萊島事件入獄服刑。

他受訪時表示，正因為這段經歷，使他對於自由和民主主義有了更深的認同感，「台灣是透過先人的努力和犧牲才能爭取到民主化，我相信台灣選擇的這條自由與民主主義道路」。

今年以來，經由中南美洲前往美國尋求庇護的中國人數量激增，李逸洋對此表示，「這些人為何甘願冒危險前往美國？正是因為他們追求中國缺乏的自由和民主主義。」他強調，「中國終究應該走上民主主義的道路，直到那時，台灣海峽的和平才會實現」。

共和黨籍的川普（Donald Trump）回鍋之後，明年1月將就任美國總統，儘管川普對中國的態度尚不明朗，但李逸洋表示，「無論美中關係如何，美國對台政策不會有太大變化，今後依舊會保持緊密關係」。

台灣因為中國的反對，無法參與聯合國組織。中國以聯大2758號決議為由，主張「台灣是中國的一部分」，稱台灣沒有參與國際機構的理由和權利。

李逸洋對此批評說，「決議中根本沒有『台灣是中國的一部分』這樣的字眼。中國透過擅自解讀來散播誤解。」，且「賴清德總統已經表示『中華民國和中華人民共和國互不隸屬』，中國沒有權利代表台灣。」他呼籲國際社會應該准許台灣參與聯合國機構。

李逸洋評價當前的台日關係為「史上最佳時期」，根據最新民調，台日有近8成民眾對彼此抱有好感，他認為這種雙方「相思相愛」情況「在全世界也極為罕見」。

台日政界交流頻繁，經濟關係也相當穩固。全球最大半導體代工企業台積電的熊本廠今年2月開幕，隨著台灣半導體企業相繼進駐日本，與位處半導體製造上游、材料和製造設備優勢的日本，與台灣企業之間的合作關係將持續深化。

台積電供應全球約6成半導體，李逸洋表示，如果中國侵台導致台灣海峽被封鎖，將會影響半導體供應，對全球經濟帶來不良影響。他強調，「因此台日合作，在分散供應鏈上也具有重要意義」。（編輯：張芷瑄）1131111