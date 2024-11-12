是否爭取黨主席連任 朱立倫：絕對不談這議題

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席明年改選，黨主席朱立倫動向備受關注，他今天被問到是否有意爭取連任時，仍不願鬆口表態。朱立倫表示，他絕對不會談這些議題，現階段最重要的是，針對民生法案、預算案，展現民意監督力量。

朱立倫今天出席中央黨部舉辦的「總理誕辰159週年紀念暨慶祝建黨130週年」活動，他指出，國父孫中山一生為革命犧牲奉獻的精神，大家永遠引以為典範。每次到海外參訪，看到孫中山當年革命的辛苦、努力，一生犧牲奉獻，是全球炎黃子孫、同胞最感恩的。

由於國民黨主席明年改選，外界關注朱立倫未來動向，不過他在受訪時被問到是否有意爭取連任，仍不願鬆口多談，強調自己絕對不會談這些議題。

朱立倫說明，對於現階段國民黨來講，最重要的是在立法院，如何將重要的民生法案、地方首長最關心的財劃法修法，以及總預算案的相關審查，展現出民意監督的力量，因為這些都是民眾關心的議題，至於其他的，是民進黨希望的，想要製造國民黨的紛擾。

對於傳出國民黨內本土派力拱前立法院長王金平出馬整頓，但王金平表示沒這回事，並稱自己已經退休，朱立倫表示，尊重黨內的長輩、前輩，不會有任何意見，並恭喜王金平擔任東海大學榮譽講座教授，以王金平的經驗，可以提供後輩或學子很多參考。

針對英國金融時報報導，台灣可能對美國啟動大規模軍購，朱立倫回應，維護堅強的國防是朝野的共識，但軍購議題絕不是暫時性、一時性，應是延續性的考量，他也很關心先前已採購但至今仍延宕、未交貨的軍購項目。

朱立倫強調，國民黨除了堅強國防，同時希望兩岸透過對話交流，降低風險衝突，若像民進黨只有對抗、衝突，再多的國防預算，都沒有辦法保障民眾的安全。

此外，朱立倫也談到，最近很多的民進黨人事，不只是民進黨內的大老，包括民眾都非常訝異，有那種毫無金融經營及背景，甚至家人都已被通緝，卻還可以出任金融機構的負責人，然後3天後辭職，以及傳出很多酬庸的名單，相信這些都是民眾不能接受的。（編輯：蘇龍麒、張若瑤）1131112