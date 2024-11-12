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前環保署督察總隊長屢涉性騷擾 監察院全票通過彈劾

2024/11/12 18:15
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（中央社記者陳俊華台北12日電）監察院今天說，原環保署督察總隊前總隊長李健育，性騷擾女部屬、訓練班女學員及外部廠商女員工，是性騷擾慣犯，監察院詢問時仍狡辯、毫無悔意，監察院全票通過彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院透過新聞稿表示，李健育長時間對女性部屬、訓練班女學員與外部承攬廠商女員工，多次有不當言語、觸碰身體、隱私部位的性騷擾行為。包括出差時碰觸申訴人A女手部、頭髮、腰際與腹部，甚至在車上意圖將手摸進上衣被阻擋後，直接親吻A女嘴唇，還詢問「想當到什麼職位」。

彈劾案文指出，李健育曾在辦公室內將手伸進申訴人B女衣褲裡，碰觸身體隱私部位，要B女坐其腿上，在總隊長室裡的小休息室對B女又抱又親，還將手伸進衣褲；出差時在車上握住B女的手、碰觸身體及親吻，在住宿房間內對B女又抱又親。

彈劾案文表示，李健育也曾在辦公室內觸碰申訴人C女肩膀、肚子、手部、臀部、腰部，親吻額頭臉頰，還用手指戳胸部，揶揄C女身材比較肉；出差時，李健育趁C女進入住宿房間洽公時，從背後抱C女。

監察院表示，經環境部性騷擾防治申訴調查小組在民國112年10月27日召開會議，決議李健育對3位申訴人的性騷擾事件均成立，並經監察院調查後認定李健育確有上述行為，構成性別工作平等法所稱的性騷擾。

監察院指出，原環保署首長信箱在112年7月27日收到陳情信，表示「其10年前在原環訓所工作，李健育是時任副所長」，經檢視所附Line對話：「我很尊重副座，但可以不要再摸我胸部，我有點不舒服」訊息給李健育，李健育回傳「對不起」、「不敢了」，顯見該女控訴堪信為真，李健育是性騷擾女性員工「慣犯」。

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監察院說，李健育的多次性騷擾行為，時間之長、次數之多、範圍之廣已令人咋舌，但在監察院詢問時仍飾詞狡辯，毫無悛悔之意。李健育雖在112年9月29日辭職生效，並經環境部在113年2月6日予以免職，仍有依公務員懲戒法予以移送懲戒的必要。

監察院指出，5日經12位審查委員全數審查通過監委葉大華、王美玉、張菊芳提案，彈劾李健育、移送懲戒法院審理，以追究李健育重大違失責任。（編輯：林興盟）1131112

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