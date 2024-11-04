外籍人士交通事故死傷數5年增加近1倍 監委要查

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（中央社記者陳俊華台北4日電）監委葉大華今天說，近5年越南、印尼等外籍人士在台發生交通事故死傷人數，大幅增加近1倍，事故地點為移工較多的桃園、台中；政府對外籍人士交通事故的跨機關合作機制是否完善，已立案調查。

葉大華透過新聞稿表示，行人地獄、交通安全已成重要國安議題，據審計部民國112年度中央政府總決算審核報告指出，外籍人士合法居留台灣的人數，從108年度的78萬餘人，112年度已達85萬餘人，成長約8.5%。

葉大華說，對照交通部道安網資料顯示，外籍人士發生交通事故死傷人數，從108年的6213人，到112年已高達1萬2021人，增幅高達93.48%、約近1倍，顯示外籍人士在台居留因交通事故死傷人數增加，遠遠超過人口成長幅度。

葉大華指出，且發生交通事故傷亡的外籍人士，國籍多為越南、印尼等移工輸出國，事故地點為移工較多的城市，如桃園、台中等，凸顯交通部、勞動部及地方政府對外籍移工歷年交通安全宣導與相關防範機制的欠缺，導致未能有效降低外籍人士交通事故死傷情形。

葉大華說，據警政署統計，歷年機車使用者死傷人數，已占交通事故死傷總人數超過6成以上，包括交通部道安網112年度全國外籍人士事故統計，也呈現機車與微型電動機車為主要事故運具。而公路局108年資料顯示，自行考取駕照後1年內違規率為11.6%，但如經駕訓班訓練後違規率則降至4.2%，顯示機車駕駛教育的重要性。

葉大華表示，因此交通部公路局從108年起推動「機車駕駛訓練制度補助計畫」，希望針對有考照需求的年輕族群，包含外籍僑生，加強宣導及輔導媒合到適當駕訓班參訓，並給予補助，以提升外籍人士行車安全。

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葉大華指出，據資料顯示，從108年到112年度外籍人士參加機車駕訓人數僅7146人，未經駕訓班訓練就直接報名路考人數，高達10萬5570人，比例不到7%，顯示成效有限。

葉大華表示，除審計部調查結果指出外籍人士參加「機車駕駛訓練制度補助計畫」成效不佳外，事涉交通部、勞動部、內政部及地方政府，對外籍人士交通事故的跨機關合作機制是否完善，交通安全政策如何落實外籍人士人身安全保障等重要問題，有深入瞭解調查必要。（編輯：林興盟）1131104