總統訪南太擬過境美國 國安人士：不會有特別意外

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（中央社記者溫貴香台北14日電）外傳總統賴清德將於11月底或12月初啟動任內元首外交首航，出訪南太平洋友邦並過境夏威夷。國安人士今天表示，元首外交或出訪依照原有節奏進行，不會有特別的意外，時機成熟就會向大家報告。

今年是國際大選年，面對美國、英國、法國與日本等民主國家大選相繼落幕，政府如何因應國際新局勢，以及賴總統是否啟動元首外交，備受關注。

國安人士指出，美國大選前後或是一些國家的重要選舉前後，賴總統都緊密地與國安團隊隨時掌握最新訊息，像是包括歐陸國家選舉可能造成的影響為何，與台灣的關係發展趨勢，後續應如何應對等。

國安人士表示，政府不會去談各國的個別人事布局，而外交前線的人員都非常努力，過去幾年都有相當好的表現。元首外交或出訪則是依照原有節奏進行，雙方都有默契，不會有特別的意外。

南太平洋友邦帛琉現任總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）日前贏得總統大選順利連任，賴總統是否訪問帛琉表達祝賀。國安人事對此表示，時機成熟就會跟大家報告。（編輯：林克倫）1131114