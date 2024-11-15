卓榮泰：未來4年投入106億 改善無自來水地區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北15日電）行政院長卓榮泰說，過去22年投入新台幣191億提升自來水供水普及率至95%，剩餘5%仍要改善，未來4年要花106億完成無自來水地區供水第5期改善計畫，此計畫已獲國發會核定。

卓榮泰今天出席「第57屆自來水節慶祝大會」，包括經濟部長郭智輝、中華民國自來水協會理事長李嘉榮與水利署長賴建信等人也到場參與。

卓榮泰說，過去幾個月他到各縣市勘查颱風災情，都能看到李嘉榮與第一線人員在現場辛苦打拚，他們的鞋子沾滿泥巴、衣服都是汗水與雨水，絕不像今天穿得這麼整齊、皮鞋還發亮，因此今天這場活動是他特別爭取參加，也要代表政府致上深深感謝。

卓榮泰表示，自來水協會創立70年來已成為重要交流平台，在資訊傳遞、技術研發與國際交流都扮演重要角色，像與日本從技術規範、防災減災與搶修策略都有研議，增進彼此發展。

卓榮泰說，自來水是民生必需基礎設施，目前全國供水率達95%，「雖然很高，但我在意的是那5%在哪？」要再提高普及率，讓所有國人在健康安全、安心穩定下享受到國家基礎建設進步。

卓榮泰表示，為改善偏鄉用水不便，過去22年從偏遠地區到無自來水供水地區的4期計畫共投入191億，使供水普及率達95%；針對剩餘的5%，目前郭智輝已送來無自來水地區供水第5期改善計畫，從114年到118年要用106億完成，此計畫已獲國發會核定，希望未來大家一起努力把計畫中的6萬戶完成，並給經濟弱勢族群更多補助。

卓榮泰也說，為穩定供水，從管理開源、節流調度到備源要做好一系列工作，郭智輝剛剛跟他說，希望能同意未來在水電等民生必需品方面，都能從技術層面給予更多協助、擬定更多技術加給，因為民生基本設施安全能讓國家產業穩定發展，因此未來會朝這方向做出具體回應，提高人員照顧與福利。（編輯：龍柏安）1131115