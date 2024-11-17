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12強台灣轟垮澳洲 睽違21年晉成棒世界賽4強
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台灣勝澳洲闖東京複賽 卓榮泰：沸騰我們的心

2024/11/17 23:04（11/17 23:43 更新）
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（中央社記者葉素萍台北17日電）棒球12強賽，台灣今天以11比3贏澳洲，晉級4強。行政院長卓榮泰晚間透過臉書發文「台灣，確定晉級前往東京巨蛋了」、「TEAM TAIWAN展現出的堅強毅力，團結了國人，也沸騰了我們的心！」

卓榮泰透過臉書表示，這是一場無限精彩的比賽，萬分重要的第三勝，台灣確定晉級前往東京巨蛋。

他說，對上韓國、多明尼加、日本及今天的澳洲，「TEAM TAIWAN展現出的堅強毅力，團結了國人，也沸騰了我們的心！」

卓榮泰表示，今天不論是在潘傑楷安打串聯下的先馳得點、曾頌恩一記2分打點長打、郭俊麟3K解決危機、陳傑憲拉開差距的穿越安打、林家正讓人無比放心的本壘板指揮、還有林立威力全開的凌厲攻勢，以及最後加入開轟三分砲行列的吉力吉撈．鞏冠，滿場球迷在歡呼聲中迎接勝利。

卓榮泰說，感謝選手和教練團的努力，要為他們喝采也致上敬意，即將帶大家到東京去。他說，明天最後一場對決古巴，同樣是經典對決，呼籲大家同一時間「就一起」繼續為台灣加油。

中華棒協10月31日發布新聞稿表示，2024年世界12強棒球錦標賽以「就一起」作為賽事主題曲，「就一起」前進東京巨蛋的超級循環賽。（編輯：楊凱翔）1131117

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