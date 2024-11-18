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澳日美防長聯合聲明 府：台海穩定是全球和平元素

2024/11/18 14:16
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（中央社記者葉素萍台北18日電）澳洲、美國及日本國防部長17日舉行會談並發表聯合聲明，強調台灣海峽和平與穩定的重要性。總統府發言人郭雅慧今天表示，這次3國的聯合聲明，再次彰顯台灣海峽和平與穩定不僅是區域的關鍵議題，也是全球和平與繁榮的必要元素。

總統府今天發布新聞稿表示，美國、日本、澳洲3國國防部長11月17日在澳洲北領地達爾文舉行會談，會後發布聯合聲明強調台海和平穩定的重要性。

總統府發言人郭雅慧說，感謝國際盟友對台海及區域情勢的關注與重視，這次3國的聯合聲明，再次彰顯台灣海峽和平與穩定不僅是區域的關鍵議題，也是全球和平與繁榮的必要元素。

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總統府表示，該聯合聲明重申台海和平穩定的重要性，呼籲以和平方式解決兩岸議題、堅決反對任何試圖以武力或脅迫片面改變現狀的行為，並關注南海、東海等議題。

郭雅慧指出，台灣位處民主防線最前緣，也是區域及國際社會負責任的一員，面對日益複雜的區域局勢，台灣將持續強化自我防衛能力，深化與美、日、澳等理念相近國家的合作夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。（編輯：蘇志宗）1131118

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