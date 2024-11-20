全球企業永續論壇 外交部：台企是經貿外交有力後盾

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（中央社記者楊堯茹台北20日電）外交部常務次長陳立國今天出席「2024全球企業永續論壇」時表示，台灣的企業都是外交部推動「總合外交」中「經貿外交」最有力的後盾，感謝得獎企業為台灣永續發展所做的努力。

外交部晚間發布新聞稿指出，台灣永續能源研究基金會今天在台北舉辦的第7屆「2024全球企業永續論壇」，陳立國出席並擔任「全球企業永續獎」及「台灣企業永續獎」的頒獎人，論壇邀請多位駐台使節、相關部會官員及逾百家企業代表出席。

陳立國致詞時表示，他感謝台灣永續能源研究基金會董事長簡又新長期推動台灣永續發展與世界接軌，並擔任無任所大使，培育永續人才，以及結交永續環保領域的國際友人，展現為台灣拚外交的精神，讓國際社會看見Taiwan can help and Taiwan can lead（台灣能幫忙也能領導）。

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陳立國也指出，台灣的企業都是外交部推動「總合外交」中「經貿外交」最有力的後盾，他感謝各個得獎企業為台灣永續發展所做的努力，呼應外交部長林佳龍所說的「人人都是外交官」，讓台灣在國際舞台上發光發熱，也盼政府與企業共同打造台灣成為經濟日不落國。

外交部表示，「GCSF全球企業永續論壇」自2018年起辦理，每年論壇邀請台灣知名企業及學者、專家出席並頒獎，有助與會者觀摩交流當前國際「聯合國永續發展目標」（SDGs）趨勢及台灣各領域實踐永續發展的成果，並鼓勵台灣企業與國際連結，提升國際影響力。（編輯：楊凱翔）1131120