外交部次長吳志中：軍援烏克蘭太敏感 台灣盼設代表處
2024/11/21 20:31（11/21 21:01 更新）
（中央社柏林20日綜合外電報導）外交部政務次長吳志中今天在柏林參訪接受路透訪問時表示，軍援烏克蘭「過於敏感」，台灣不會涉入，但期盼未來能在烏克蘭設立代表處。
今年8月才卸下駐法代表身分、出任外交部政務次長的吳志中表示，台灣的目標是盡可能結交更多友人。
吳志中說：「由於中國與俄羅斯合作，而俄羅斯持續對烏克蘭作戰，烏克蘭即便得到台灣的支持，也會同時感受到來自中國的敵意，因此烏克蘭對於烏台關係非常謹慎。」
「烏克蘭內部擔心激怒中國恐導致中俄更緊密的合作、進而加大對烏克蘭的軍事施壓。」
中國始終未譴責俄羅斯全面入侵烏克蘭，去年提出了一份12點文件，列出了結束俄烏戰爭的一般原則，但未提出具體建議。中國並未出席今年稍早在瑞士舉行的「烏克蘭和平峰會」。
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吳志中表示，台灣目前透過烏克蘭的鄰國來發展和烏克蘭的關係，並且對烏克蘭提供人道援助。「然而，軍事援助仍然太過敏感，所以我不認為我們會致力與烏克蘭在安全裝備方面合作。」
國防部長顧立雄上週在被詢及除役的鷹式飛彈是否援烏時表示，鷹式飛彈依照汰除的規定來做處理；而屬於美式的裝備，如果美方有要求國軍移轉回美，則再由美國自行決定應該如何處理。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1131121
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