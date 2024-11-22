英駐台代表：英國是風電先行者 盼分享經驗給台灣

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（中央社記者游凱翔台北22日電）英國在台辦事處代表鄧元翰今天指出，再生能源與淨零碳排是去年簽署英台提升貿易夥伴關係協議重要支柱，他鼓勵雙方運用此協議持續深化合作，英國在離岸風電領域是先行者，希望能繼續和台灣分享經驗。

英國在台辦事處下午發布新聞稿表示，英國在台辦事處與經濟部能源署昨天共同舉辦「第6屆台英能源對話會議」，及今天舉辦「第19屆台英再生能源交流會議」，盼透過雙邊官方實質對話及業界互相交流，進一步提升雙邊合作及產業商機。

英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）在第6屆台英能源對話會議表示，再生能源與淨零碳排是去年簽署的英台提升貿易夥伴關係協議的重要支柱，他鼓勵英台雙方運用此協議持續深化合作，英國在離岸風電領域是先行者，希望能繼續和台灣分享經驗。

他提到，英國今年9月底關閉最後一座燃煤發電廠，讓英國更接近2030年電力產業完全脫碳目標，希望再生能源的加速布局和碳定價引入，有助台灣在未來幾年複製成功經驗。

經濟部次長連錦漳致詞指出，台英雙方在促進綠能落實減碳上有共同願景，為達2050年淨零排放目標，經濟部將持續推動二次能源轉型，期待與英方能源政策持續交流。

英國在台辦事處貿易投資署署長戴博享（Joel Derbyshire）則在第19屆台英再生能源交流會議表示，英國政府上月發布產業策略綠皮書，擘劃潔淨能源 （clean energy）為英國八大重點產業之一，將持續帶動英國經濟成長。

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戴博享也恭喜經濟部能源署，上週完成台灣離岸風電區塊開發第二期簽約，台灣是英國在亞太地區最大的離岸風電市場，英國出口信貸署已提供近新台幣9億元融資額度，協助建立4座台灣離岸風場。

能源署長游振偉指出，在全球加速能源轉型的浪潮下，台灣正持續建置風、光等成熟綠能，並持續擴大多元綠能設置，以滿足未來台灣企業綠電需求，促使在地產業供應鏈永續成長，台英在再生能源領域交流已經邁入第19年，期待與英方持續共同交流合作，開創雙方互利商機。（編輯：林克倫）1131122