立委質疑環境部預算養網軍 彭啓明保證沒有

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（中央社記者張雄風台北27日電）立委今天質疑環境部執行綠色採購預算中包含媒體宣傳費，「是否有養網軍」；環境部長彭啓明保證環境部絕對沒有網軍，更笑說每次議題被打，都沒人幫他說話。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查「中華民國114年度中央政府總預算案關於環境部主管預算」。根據委員提案彙整表，在公務預算歲出部分合計達310案，議事人員光是宣讀提案就已用去約1小時。

針對「綜合企劃及管制考核-生活轉型環標管理」部分，藍綠立委皆提出意見。

國民黨立委蘇清泉質疑，該項目為推動綠色採購、增加淨零綠生活等，為何預算編列仍包含「媒體政策及業務宣傳費」新台幣176萬元，「是否有養網軍」；提案該預算科目凍結1/10。

民進黨立委楊曜指出，企業界反映雖然有以保特瓶再製的成衣，但市場反應不佳、無人買單；強調回收再利用必須要有經濟產值，應該讓國人都能普遍接受；提案減列100萬元、凍結100萬元。

環境部解釋，媒體宣傳費都是辦理不同活動所需，希望能增加與社會溝通對話，因此編列相關預算。

環境部長彭啓明正面回覆「環境部保證沒有網軍」，更打趣說「（議題）被打都沒人幫我回應」。

在綠色採購部分，彭啓明也提到，坊間可能對於再製品仍有疑慮，未來會朝增加政府採購的比例方向處理，希望帶動民間也能投入綠色採購的市場。

經雙方討論，蘇清泉同意更改主決議並要求書面報告說明；楊曜則改凍結50萬元並附書面報告。（編輯：蕭博文）1131127