鄭麗君：創新與永續一體兩面 回應氣候變遷挑戰

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（中央社記者吳書緯台北27日電）行政院副院長鄭麗君今天指出，創新與永續是一體兩面，希望產業一方面提升研發創新能量，也要有更多的創新應用服務，善用智慧科技以數位、淨零雙軸轉型，來回應氣候變遷的挑戰，以創新促進社會及環境的永續發展。

鄭麗君今天上午赴華南銀行國際會議中心出席「商周2024碳競爭力100強」頒獎典禮，國發會主委劉鏡清、經濟部產業發展署署長楊志清等出席與會。

鄭麗君致詞表示，「商業周刊」3年前創辦碳競爭力評比，並不是只有減碳，而是打破減碳增加成本、影響競爭力的固有思維，鼓勵企業以創新的方式來追求永續跟獲利的雙贏，這3年來看到企業化挑戰為機會，大家一起成為「永續國家隊」。

鄭麗君指出，總統賴清德提出「國家希望工程」主軸之一是「創新驅動成長」，政府現在正規劃智慧國家2.0方案，而台灣製造很強，希望一方面要提升研發創新能量，政府也要鼓勵更多的創新應用服務，善用智慧科技解決社會問題，來增進大眾在各領域的生活福祉，並善用智慧科技以數位、淨零雙軸轉型，來回應氣候變遷的挑戰，以創新促進社會及環境的永續發展。

面對淨零轉型，鄭麗君表示，政府相關政策的規劃，除了推動能源轉型，也提出綠色成長的戰略，希望透過各種創新的制度及機制來支持產業，鼓勵綠色金融，以及更多淨零科技的導入等，透過各項機制來支持產業走向綠色製造、循環經濟和低碳轉型，因為政府相信「綠色可以是一個成長的動能」，也深信台灣在淨零轉型的過程中，可以實踐創新驅動成長。

鄭麗君指出，台灣是製造強項的國家，也期待未來能夠成為一個創新方案、永續方案的輸出國，政府也會加緊腳步，在年底提出下個階段的減碳目標和具體行動計畫，和大家一起攜手努力，期待透過公私協力，能夠為下一代預約一個更永續的台灣未來。（編輯：張良知）1131127