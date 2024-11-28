軍聞社新聞官獲國際攝影大賽殊榮 讓世界看見台灣

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（中央社記者游凱翔台北28日電）軍聞社今天指出，所屬新聞官周昇煒少校繼今年9月獲IPA國際攝影獎殊榮後，近日在軍艦拍攝官兵損害管制演練的作品「At-Sea Fire Party」，獲2024年ND Awards攝影大賽第3名殊榮，再度讓國際看見台灣。

軍事新聞通訊社報導，周昇煒今年9月剛獲得IPA國際攝影獎雙獎項殊榮，近日在國際攝影賽中再傳捷報。

軍聞社指出，周昇煒在記錄國軍官兵訓練的過程中，憑藉優異攝影技術與敏銳新聞觸角，投稿全球頂尖2024年ND Awards攝影大賽，作品獲「Professional」組別第3名優異成績，再次讓世界認識國軍、看見台灣。

軍聞社說明，得獎作品為「At-Sea Fire Party」，是周昇煒在拍攝海軍官兵在艦上進行損害管制演練瞬間，獲「Editorial」類別中「Other」項目的第3名，這張照片捕捉官兵們在濃煙中全身穿著防護服、背負氣瓶、頭戴面罩及手握水龍帶，在頭燈的輔助下不斷前進尋找起火點。

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軍聞社指出，海軍修理班人員在演訓中傳達出的專業與專注，展現國軍官兵日常訓練中不為人知的另一面，具有極高的藝術感染力與新聞價值。

周昇煒受訪表示，能夠接連在國際賽事中獲獎，對他來說是莫大的榮譽；同時，透過攝影作品讓世界看見台灣、認識戮力訓練的國軍官兵，更是在軍聞採訪工作上最有意義的收穫，未來會繼續以鏡頭說故事，讓更多人看到國軍的堅韌與付出。（編輯：林興盟）1131128