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中國外交官遭巴拉圭驅逐出境 利誘棄台內容曝光

2024/12/6 09:00（12/6 09:17 更新）
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圖為中國五星旗。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社巴拉圭亞松森5日綜合外電報導）巴拉圭外交部今天表示，巴拉圭撤銷中國外交部拉美司公使銜參贊徐偉的簽證。據報這名外交官敦促巴拉圭國會議員重新思考與台灣的邦誼，似乎在逼巴國棄台投中。

路透社報導，巴拉圭外交部指控徐偉「干涉內政」；台灣駐巴拉圭大使館則控他「滲透」巴拉圭，企圖破壞巴拉圭與台灣關係。

巴拉圭外交部未具體說明徐偉的干涉行徑，但表示他隨中國代表團到巴拉圭參加聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）會議後違反簽證規定，限他24小時內離境。

根據路透社取得的巴拉圭國會記錄內容，徐偉敦促巴拉圭承認中國而非台灣，稱這個選擇將有利於大豆出口國巴拉圭。

徐偉在會晤兩名親中在野黨國會議員後發表上述言論。

根據錄音內容，徐偉表示：「與中國建立外交關係的話可以賺更多、省更多，降低成本…我此行目的是促進、加速填滿巴拉圭地圖上的空白，這個空白很巨大，名為中華人民共和國。」

他還說，巴拉圭必須做出選擇，「沒有『和』的選項。對於中國和台灣，只有『或』：中國或台灣」。

巴拉圭長期在外交上支持台灣，被視為當地農民對中國糧食出口受阻的主因。巴拉圭是唯一仍與台灣有正式外交關係的南美國家。

巴拉圭外交部官員巴亞爾迪（Juan Baiardi）表示：「（徐偉）這位先生有個平行的議程，他到這裡從事不當的內部政治活動。」

中國外交部未立即回應路透社在下班時間提出的置評請求。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131206

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