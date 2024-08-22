巴拉圭總統：與台灣有邦交 願藉南方共同市場與中國談貿易協議
2024/8/22 09:26（8/22 10:12 更新）
（中央社亞松森21日綜合外電報導）巴拉圭總統潘尼亞今天表示，雖然巴拉圭與台灣有外交關係，但他對於透過南美洲貿易集團「南方共同市場」（Mercosur）與中國達成貿易協議，抱持「完全開放」態度。
巴拉圭是目前南美洲唯一與台灣有邦交的國家。而巴拉圭對台灣的長期外交支持，造成當地農作穀物向中國出口的阻礙。
南方共同市場官員12日與中國官員在烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）進行對話。
南方共同市場一直在與歐盟談判，準備敲定等待已久的貿易協議，但另一方面也與中國討論可能的貿易協議。南方共同市場為一關稅同盟組織，包括巴西、阿根廷和烏拉圭等國家。
潘尼亞
（Santiago Pena）接受路透社專訪時，提到巴拉圭在南方共同市場的立場說：「我們對中國的立場是抱持著完全開放態度。」
潘尼亞小檔案
潘尼亞（Santiago Peña Palacios）
生日：1978年11月16日
政黨：紅黨（Colorado Party）
經歷：巴拉圭財政部長、國際貨幣基金（IMF）駐華盛頓經濟學家
對台主張：承諾將會繼續維持巴拉圭與台灣邦交、捍衛與台灣的歷史關係
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他說，阻礙在於中國不接受巴拉圭承認台灣一事，而「我們贊成推進貿易協議」。
談到可能與中國達成協議時，潘尼亞表示：「我看到巴西持著謹慎態度。」他強調他本人支持這項協議。「我認為最感興趣的是烏拉圭，我們將共同努力以一個整體來進行對話。」
中國外交部和中國駐烏拉圭大使館並未立即回覆置評要求。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1130822
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