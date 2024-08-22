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巴拉圭對中貿易持開放態度 外交部：潘尼亞挺台立場不容質疑

2024/8/22 19:21（8/22 19:48 更新）
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圖為總統賴清德（右）5月21日在總統府會晤巴拉圭總統潘尼亞（左）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北22日電）巴拉圭總統潘尼亞21日表示，對透過「南方共同市場」（Mercosur）與中國達成貿易協議抱持「完全開放」態度。外交部今天指出，認同國際間公平互惠的經貿交流，潘尼亞挺台立場不容質疑。

巴拉圭是目前南美洲唯一與台灣有邦交的國家。南方共同市場一直在與歐盟洽談貿易協議，但另一方面也與中國討論可能的貿易協議。南方共同市場為一關稅同盟組織，包括巴西、阿根廷和烏拉圭等國家。

潘尼亞（Santiago Pena）接受路透社專訪時，提到巴拉圭在南方共同市場的立場說，「對中國的立場是抱持著完全開放態度」。

對此，外交部指出，潘尼亞受訪時也說，烏拉圭最感興趣，巴西則抱持謹慎態度，這顯示該議題並未符合成員國間整體共同利益，成員國間尚需凝聚共識。

外交部表示，外交部一向認同國際間公平互惠且符合民生利益的經貿交流，面對中國慣以不公平手段對其他國家進行傾銷，相信南方共同市場成員國會審慎評估與中國的經貿往來。

外交部也說，「南方共同市場」多年來秉持以整體一致的立場對外洽談自由貿易協定，包括與新加坡於2023年12月簽署協定，以及持續與歐盟自由貿易協定的談判過程。

外交部進一步指出，潘尼亞7月就此議題表示，應以該組織集體而非單一國家為之，且不可以損害台巴邦誼為條件，並強調台巴邦誼堅若磐石；潘尼亞更曾多次公開表示堅定支持兩國邦誼，一貫挺台立場不容質疑。

外交部強調，巴拉圭是台灣在南美洲的堅實友邦，兩國攜手推動多項福國利民的雙邊合作計畫，政府也會在既有的緊密友好關係上，持續與巴國在各領域進行合作交流，共同創造兩國人民最大福祉。（編輯：林興盟）1130822

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