大馬自動通關看板國旗消失 外交部：傷情誼要求改正

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（中央社記者吳書緯台北6日電）台灣旅客發現，馬來西亞吉隆坡機場「36個低風險國家和地區旅客開放自動通關」看板上，中華民國國旗竟消失。外交部今天表示，此舉嚴重損及兩國人民友好情誼，不利雙邊往來及合作交流，要求馬國立即改正。

馬來西亞6月增加36個低風險國家和地區旅客使用出入境自動通關，包括台灣，當時吉隆坡機場以醒目標示把中華民國國旗與其他國家並列，不過，眼尖旅客昨天發現，代表台灣的國旗竟悄然消失，不過台灣旅客仍可使用自動通關。

對此，外交部今天回應中央社提問指出，外交部注意到馬來西亞吉隆坡國際機場於日前將中華民國國旗自自動通關導引看板上移除，除已於第一時間要求駐馬來西亞代表處向馬國外交部表達嚴正抗議，也同步向馬來西亞友誼及貿易中心（Malaysian Friendship and Trade Centre）嚴正表達強烈抗議及不滿的立場，以捍衛中華民國國家尊嚴。

外交部特別強調，馬國此舉嚴重損及兩國人民友好情誼，不利雙邊往來及合作交流，要求馬國立即改正。

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外交部說明，馬國雖表示台灣民眾適用該國國際機場入境自動通關系統權益不受影響，但外交部及駐馬來西亞代表處仍將持續就本案與馬方積極交涉，以維護中華民國尊嚴並爭取台灣民眾旅行便利。

馬來西亞6月開放台灣民眾使用馬國自動查驗通關系統後，台灣為表達互惠，自11月7日起開放馬國人民使用自動查驗通關系統（e-Gate）。大馬為第7個與台灣完成互惠使用的國家。（編輯：林興盟）1131206