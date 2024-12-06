吳志中出席芬蘭國慶酒會 盼深化合作應對全球挑戰

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（中央社記者吳書緯台北6日電）外交部政務次長吳志中昨天晚間出席芬蘭國慶酒會時指出，芬蘭與台灣同為對抗威權主義擴張的前線，芬蘭在全民防衛、全社會韌性領域具豐富經驗，深值台灣學習，期待兩國未來持續深化合作，共同因應全球挑戰。

外交部今天發布新聞稿表示，吳志中昨天出席芬蘭商務辦事處（Finland Trade Center）舉行的「2024芬蘭國慶酒會」，與各界一同慶祝芬蘭獨立107週年。

吳志中致詞表示，台芬兩國在資通訊、綠能及教育等領域合作密切，芬蘭的科技創新及豐富文化享譽國際，更是全球知名品牌諾基亞（Nokia）的誕生地。

芬蘭商務辦事處駐台代表羅瑞（Lauri Raunio）指出，台芬經貿關係過去3年來有長足進步，今年雙邊貿易額達13億美元；今年5月「第11屆台芬（蘭）經濟合作會議暨量子科技論壇」在台盛大舉辦，6月芬蘭與美、日、澳等國在台辦理「全球合作暨訓練架構（GCTF）民力訓練精進與強化」國際研習營等。

羅瑞表示，芬蘭與台灣持續拓展合作領域，相信未來雙邊關係將在既有良好的基礎上進一步發展。

外交部說明，芬蘭商務辦事處在酒會上特別安排芬蘭特色樂曲表演，氣氛熱烈隆重，酒會約有100人出席，包含駐台使節及政商等各界人士，彰顯台芬近年更趨緊密的關係及友好情誼。（編輯：林興盟）1131206