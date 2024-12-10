退輔會攜手101推四季特展 耶誕高山小鎮揭序幕

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（中央社記者葉素萍台北10日電）國軍退除役官兵輔導委員會攜手台北101，推出「雲端四季觀景台特展」，讓旅客在台北101秘境花園觀景台近距離領略台灣山林四季之美；策展主軸結合福壽山農場楓紅與蘋果元素，打造秋冬浪漫的「高山耶誕小鎮」造景。

國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員傅正誠、台北金融大樓股份有限公司（台北101）董事長賈永婕、花藝大師凌宗湧等人今天共同召開記者會。

主辦單位表示，這次「雲端四季．山林之美」主題展將輪番在春、夏、秋、冬四季，結合全台五大高山秘境，讓城市旅客能在台北101秘境花園觀景台近距離領略台灣山林四季之美。

首站以「福壽楓紅滿山境，蘋果映彩添風華」為主題，在耶誕佳節，再現福壽山農場滿山楓紅景緻；隨後，2月的武陵農場雲端賞櫻園、5月的清境農場雲端牧羊場，以及8月的棲蘭及明池森林遊樂區森林「癒」場，接力打造全年無休的百岳風華之旅。

主辦單位說，這次全年度策展，將台灣壯麗自然景觀引入國際地標台北101，讓國際旅客不僅能俯瞰台北市區全景，還能體驗台灣高山特有的四季變化與農場文化，提供遊客獨特的視覺與文化體驗，進一步推動國際旅遊，增加台灣自然美景的全球能見度。

傅正誠致詞提到，退撫會的榮民工程公司曾經承包101大樓工程，體現的精神是，別人不敢做的事情，退撫會敢做，別人不願意做的事情，退撫會不厭其煩，為國家貢獻做出更多努力。

傅正誠表示，不只101大樓，六零年代的中山高速公路、七零年代的關渡大橋、八零年代的101、九零年代的雪隧，都是榮民努力克服各種險峻困難，達成的工程。

賈永婕說，她是軍人子弟，非常榮幸與退撫會攜手合作這次展覽。

賈永婕提到，自己愛爬山，能夠單攻雪山、單攻嘉明湖，台灣山林實在太美，這次展覽除了福壽山的楓林，接下來還有武陵農場、清境農場等，她記得小時候去過，但年紀漸長後，就很少再去這些美麗的山。

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賈永婕接手101時曾面臨質疑，她今天也打趣，以後如果還有人罵她或者說她什麼，「我就往山上跑，然後就休養身心一下，會不會以後都在山上、都下不來了？」

花藝大師凌宗湧談及設計理念，他說，台北101是全台灣最高的綠建築，他在設計時就思考永續議題，像展場的樹木枝條，就是農場自然淘汰下來的，希望重現福壽山秋冬最吸引人的楓紅，也讓大家看見四季樣貌。（編輯：翟思嘉）1131210