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傳徐斯儉林飛帆等人抵美 與川普交接團隊會面

2024/12/12 11:40（12/12 12:07 更新）
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台灣國家安全會議副秘書長林飛帆。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）5名消息人士告訴路透社，台灣政府兩名高層官員正在美國會見與總統當選人川普交接團隊相關人士，會晤對象可能是位居中階政治職位的共和黨人。

路透社報導，不願透露姓名的消息人士表示，台灣國家安全會議副秘書長林飛帆和徐斯儉及其他幾名人員，本週將在華盛頓地區進行相關會談。

路透社無法確認美方與會人士或議程。駐美國台北經濟文化代表處、中國大使館、川普政權交接團隊皆未回應媒體置評要求。

在此同時，中國軍方加強在台灣海峽附近的活動之際，台灣稱這是北京為即將上任的川普政府和美國盟友「劃紅線」的舉措。

其中1名消息人士表示，他們將與川普交接團隊成員見面，但考慮到台灣和美國官員進行任何會談都會觸碰北京敏感神經，將上任川普政府最高職位的提名人不會參與會面。

第2名消息人士表示，會晤對象「可能是中階政治職位的共和黨人」；第3名消息人士說，「可以肯定地說」林飛帆和徐斯儉正在與川普交接團隊會面。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1131212

#川普
#林飛帆
#徐斯儉
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