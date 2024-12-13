宴請波蘭副議長 林佳龍：共同強化民主韌性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北13日電）外交部長林佳龍昨天午宴波蘭參議院副議長卡明斯基所率領的訪團。林佳龍表示，台灣將與波蘭等理念相近夥伴共同強化民主韌性，深化台歐經貿連結，建構具韌性的全球民主供應鏈。

外交部今天發布新聞稿指出，卡明斯基（Michał Kamiński，另譯：卡敏斯基）在餐會中致詞時表示，台灣與波蘭在諸如文化、經貿、科技及學術等多項領域均可相互學習交流。波蘭極具經濟發展潛力，目前已有多家指標性台灣企業，如奇美食品及仁寶在波蘭投資，期待未來有更多台商前往波蘭發展。

林佳龍指出，台灣與波蘭都曾歷經威權統治，並逐步走上民主化道路。近年台波雙邊關係在經濟、貿易、高等教育、共同執法及科技合作等領域不斷推進。台灣將與波蘭等理念相近夥伴共同強化民主韌性，深化台歐經貿連結，建構具韌性的全球民主供應鏈。

林佳龍提及，去年4月及今年5月，波蘭國會「波台國會小組」兩度發表聯合聲明支持台灣國際參與及關切台海和平穩定。特別感謝波蘭國會友人以實際行動支持台灣，期盼未來持續攜手合作，深化雙邊互動與交流。

外交部說明，台灣與波蘭共享自由及民主等普世價值，未來將持續緊密合作，共創繁榮與進步，並攜手守護得來不易的民主成果。（編輯：謝佳珍）1131213