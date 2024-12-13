本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

宴請波蘭副議長 林佳龍：共同強化民主韌性

2024/12/13 11:07（12/13 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外交部長林佳龍（左）12日午宴波蘭參議院副議長卡明斯基（右）所率領的訪團，雙方握手寒暄。（外交部提供）中央社記者吳書緯傳真 113年12月13日
外交部長林佳龍（左）12日午宴波蘭參議院副議長卡明斯基（右）所率領的訪團，雙方握手寒暄。（外交部提供）中央社記者吳書緯傳真 113年12月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北13日電）外交部長林佳龍昨天午宴波蘭參議院副議長卡明斯基所率領的訪團。林佳龍表示，台灣將與波蘭等理念相近夥伴共同強化民主韌性，深化台歐經貿連結，建構具韌性的全球民主供應鏈。

外交部今天發布新聞稿指出，卡明斯基（Michał Kamiński，另譯：卡敏斯基）在餐會中致詞時表示，台灣與波蘭在諸如文化、經貿、科技及學術等多項領域均可相互學習交流。波蘭極具經濟發展潛力，目前已有多家指標性台灣企業，如奇美食品及仁寶在波蘭投資，期待未來有更多台商前往波蘭發展。

林佳龍指出，台灣與波蘭都曾歷經威權統治，並逐步走上民主化道路。近年台波雙邊關係在經濟、貿易、高等教育、共同執法及科技合作等領域不斷推進。台灣將與波蘭等理念相近夥伴共同強化民主韌性，深化台歐經貿連結，建構具韌性的全球民主供應鏈。

林佳龍提及，去年4月及今年5月，波蘭國會「波台國會小組」兩度發表聯合聲明支持台灣國際參與及關切台海和平穩定。特別感謝波蘭國會友人以實際行動支持台灣，期盼未來持續攜手合作，深化雙邊互動與交流。

外交部說明，台灣與波蘭共享自由及民主等普世價值，未來將持續緊密合作，共創繁榮與進步，並攜手守護得來不易的民主成果。（編輯：謝佳珍）1131213

林佳龍
AI智慧醫療提升友邦福祉 林佳龍：健康是基本人權林佳龍：星國與大馬未反對台灣加入CPTPP 將續諮商
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：