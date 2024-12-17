就業安定基金疑濫用 審計長：初步發現5000多萬不符用途

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（中央社記者范正祥台北17日電）立委批評就業安定基金遭到濫用，要求審計部查核，發揮審計功能。審計部審計長陳瑞敏今天表示，已經派員查核，初步發現未符合基金用途的有將近新台幣5000多萬元，會幫忙收回，採購異常的會移送檢調，未盡職責的會移送監察院。

立法院會今天下午邀請陳瑞敏列席報告民國112年度中央政府總決算審核報告案審核經過，並備諮詢。多位立委詢問時，不約而同關注勞動部勞發署北分署霸凌事件，也衍生外界對就業安定基金是否遭到若干人士濫用的質疑。

民進黨立委鍾佳濱提到，審計功能重要，像勞發署北分署這個情況有沒有查出來，做出什麼處置。陳瑞敏回應，有採購異常會移送檢調，未盡職責會移送監察院。

國民黨立委廖先翔詢問，審計部過去有沒有針對就業安定基金向勞動部提出要求檢討。陳瑞敏答覆，勞動部就業安定基金連續3年虧了大約200億元，審計部都有提出來，請勞動部要好好檢討，也有收回就業安定基金沒有符合規定的支出3億多元，還有就業安定基金補助一些事業單位大約100多家，長年違反勞動法令，審計部也要勞動部好好檢討。

廖先翔追問，就業安定基金不當支出的部分，審計部後續會不會提出追繳。陳瑞敏回應，審計部已經派員查核，初步發現未符合基金用途的有將近5000多萬元，會幫忙收回，採購異常的會移送檢調，未盡職責的會移送監察院。

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民眾黨立委林憶君要求審計部好好把關，專案查核就業安定基金近5年來的支用，包括是否有作假帳、人謀不臧的問題。陳瑞敏說，審計部於12月初派員查核近3年情形，審計部會照立委意思再增加2年，查核5年。

陳瑞敏11月28日曾在立法院財政委員會答應立委，審計部預計1個月內提出報告。陳瑞敏今天答覆國民黨立委林德福、洪孟楷、賴士葆詢問時重申，年底以前會提出報告，也會給勞動部一些意見，基金用途應公開透明，支持立委所提建議上網公告周知。（編輯：翟思嘉）1131217