2024人權短影音競賽徵件 最高獎金10萬元

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（中央社記者賴于榛台北18日電）為讓大眾瞭解、關注人權議題，國家人權委員會即日起至2025年2月14日止，舉辦短影音創作競賽，邀請高中職以上學生，以及年滿18歲的社會人士，拍攝融合國內外人權紀念日的短影片，爭取最高新台幣10萬元的獎金。

因應短影音時代，人權會今天透過新聞稿表示，即日起舉辦「Short出人權精彩－2024人權短影音創作競賽」，盼推廣人權教育理念並深化其內涵，讓更多人可接觸到人權議題，民眾可以透過手機、相機等拍攝30秒到60秒，具有創意的人權教育直式短影音。

人權會表示，此次競賽主題須融合國內、國外具有人權意涵的紀念日，如國際婦女節、國際勞動節、原住民族日、國際身心障礙者日、國際人權日等，作為影片創作發想素材，可用故事、舞蹈、音樂或表演形式，傳達及推廣人權，讓大眾關注人權。

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至於競賽對象分為學生組（高中職以上學生）、社會組（年滿18歲以上的社會人士），各組獎項包括金獎1名，獎金為新台幣10萬元；銀獎1名，獎金為新台幣6萬元；銅獎3名，獎金為各新台幣5萬元；佳作12名，可各獲1萬2000元百貨禮券；另外，還有人氣獎1名，可獲6000元百貨禮券。

上述入選作品預計在2025年3月底公布，頒獎典禮暨成果發表會則會於2025年4月下旬辦理，也會於活動網站舉辦人氣票選活動，歡迎全民一同欣賞創意人權短影音。此次競賽詳情請，可至「Short出人權精彩－2024人權短影音創作競賽」網站（https://nhrcshorts.net/）查詢。（編輯：翟思嘉）1131218