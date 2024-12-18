彭博：美台安全合作管道暢通 川普國安顧問仍將挺台

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）彭博報導，準白宮國安顧問瓦爾茲對中國強硬的立場鮮明，現在雖然得調和新老闆川普的印太觀點，知情人士指出，他仍會維持挺台灣立場，同時美台安全合作對話管道保持暢通。

彭博（Bloomberg News）報導，佛羅里達州聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）2022年訪問台灣期間強調美國須採「戰略清晰」策略，對中國闡明若台灣遭到侵略，美國將予以強烈回應。

結束逾24年軍旅生涯後，瓦爾茲建立起對中國鷹派的名聲。他是眾院一個協調對北京政策的工作小組成員，提出阻止聯邦退休基金投資與中國軍方有關的上巿企業，以及減少美國對中國關鍵礦產的依賴等法案，並且讓保護台灣成為美國軍方一項具體目標。

50歲的瓦爾茲去年接受彭博專訪時曾主張，對中國國家主席習近平的最大嚇阻就是美國及其盟友清楚表明他們會馳援台灣。

他去年4月在首爾的訪談中說：「我真的認為我們必須從戰略模糊轉向戰略清晰。如果我們不馳援台灣，屆時那對日本、韓國和菲律賓意味著什麼？那代表他們會開始質疑跟我們結盟以及我們對他們的承諾。因此，我認為那最終將會代表擁核的日本、擁核的韓國，因為他們將得自己處理問題。」

等川普再度入主白宮後，瓦爾茲不可避免地必須在這個議題上調和自己跟新老闆的看法－在印太各國戰戰兢兢關注之下。北京近年來不斷升高在台灣周邊的軍演活動，尋求藉此投射軍力，同時測試美國的決心，引發印太地區不安。

瓦爾茲的發言人在聲明中表示：「在印太地區的所有選項，川普總統都會納入考量，瓦爾茲眾議員將根據總統理念執行政策。」

報導指出，這與瓦爾茲2022年訪問台灣、韓國和日本期間的說法明顯不同，當時他不但強調更迅速武裝台灣，也向美國人民力倡保衛台灣的重要性。

川普6月底接受彭博專訪時說：「他們確實拿走我們約百分之百的晶片生意…台灣應該付給我們防衛費用。你知道，我們跟保險公司沒兩樣，台灣什麼都沒有給我們。」

知情人士表示，台灣政府為川普這項說法而忙碌，官員試圖澄清這番談話有何意圖，總統賴清德也因此研商武器和能源採購等作法，計劃於川普就職之際宣布，試圖予以安撫。

瓦爾茲上週於華府活動現場會見台灣官員，知情人士強調，那並非川普交接團隊安排好的正式會晤，雙方也沒有針對政策深入討論。

儘管如此，知悉這場會面情況的消息人士有信心，瓦爾茲將會維持挺台立場，而且華府和台灣在安全合作上對話管道暢通。

知情人士指出，台灣代表團成員包括國家安全會議副秘書長林飛帆和徐斯儉、曾擔任駐美代表處政治組長的現任台北市議員趙怡翔等。

駐美代表處發言人拒絕進一步評論會面細節，強調台美國安團隊交流為其日常工作。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1131218