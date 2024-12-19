美公布中國軍力報告 顧立雄：強化防衛嚇阻冒進

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（中央社記者吳書緯台北19日電）美國國防部公布2024年中國軍力報告指出，解放軍對台灣威脅升高。國防部長顧立雄今天表示，台灣有決心、能力與實力強化自我防衛能力，嚇阻中國冒進。

立法院外交及國防委員會今天繼續審查114年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分；顧立雄上午進入會議室前接受媒體聯訪。

針對美國國防部於美東時間18日發布2024年中國軍力報告指出，解放軍對台灣威脅升高，顧立雄表示，美國每年都會發布中國軍力報告，美國是以全球戰略的觀點，重視中國軍事武力擴張對全球安全的威脅，台灣則是更著重中國在印太、台海地區對台灣的威脅。

顧立雄表示，中國軍事武力擴張已經引起各國關切，因為明顯破壞區域和平與穩定，所以各國也加強區域安全合作，甚至歐洲國家在印太地區有更多的軍事存在，以及聯合演習等，可以看出各國已經關注到這個問題，也願意用實力嚇阻台海或印太地區「可能有事」的發生。

對於中國對台軍事威脅，顧立雄指出，國防部會不斷調整防衛作戰計畫加以因應，加強演訓讓實力不斷提升，讓中國要全面侵台的行動，不至於發生，台灣有決心、能力與實力強化自我防衛，嚇阻中國冒進。

負責總統府維安的憲兵211營先前發生官兵在職期間轉售軍中資料給中國情報工作人員，近日又發生一名負責總統賴清德維安的保六警官，被檢方查出洩漏賴總統行程遭收押。

顧立雄表示，中國不單單在軍事擴張，對台灣滲透作為也無所不在，國防部需要不斷地加強官兵保防意識，事實上憲兵211營案件也是官兵檢舉，所以可以看出國軍官兵有保防意識，事實上現在絕大多數案例都是經由官兵檢舉，國防部案發後也做了關鍵管控措施與相對應調整，也會持續強化保防作為、官兵宣導，然後不斷強化反制中國可能的滲透作為。

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立法院外交及國防委員會昨天審議「潛艦國造－第3階段後續艦籌建（海鯤艦潛艦後續艦）案」，但朝野未達共識，今天繼續審議。

顧立雄指出，國軍的作戰需求經過評估就是7艘潛艦，採分階段「2、3、2」的方式進行籌建，編列預算也就是要對外宣示有建造7艘的決心，但國防部與台船簽約是採「2、3、2」的方式進行，第一階段簽約前2艘，依建造情況精進，因此盼立法院支持預算。（編輯：蘇志宗）1131219