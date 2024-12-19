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綠委籲農業部助農民提升收入 公糧雜糧要兼顧

2024/12/19 14:04
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（中央社記者王揚宇台北19日電）民進黨立委蔡易餘等人今天說，考量近年農業成本持續上升，使得種植稻米與雜糧的農民生計備受壓力，農業部應提出政策措施幫助農民提高收入，例如擴大稻米收入保險的保障範圍等，公糧、雜糧也要兼顧。

民進黨立委蔡易餘、陳亭妃、林俊憲、賴瑞隆、邱議瑩、劉建國、許智傑、王美惠、陳素月、鍾佳濱、徐富癸、陳冠廷等立委，今天在立法院召開「照顧農民要周全，農業升級更全面」記者會，針對稻作及雜糧政策，分別提出具體建議與要求，期盼農業部能更全面照顧農民。農業部農糧署副署長黃昭興受邀出席。

蔡易餘表示，近年農業成本持續上升，使得種植稻米與雜糧的農民生計備受壓力，然而保價收購價格多年未調整，完全無法反映實際成本，呼籲農業部應擴大稻米收入保險的保障範圍，將繳交公糧的農民納入保險機制，並透過補助與經濟獎勵鼓勵農民種植高品質稻米，提升收入與國際競爭力。

陳亭妃建議農業部建立滾動式檢討機制，依據生產成本、災損狀況及實際數據進行定期檢討，確保農業政策更透明、更公平。

林俊憲說，政策要同時照顧到繳交公糧的農民、不繳交公糧但種植優質米的農民，及配合政策轉作雜糧的農民，也應導入收入保險機制，穩定農民收益。

邱議瑩表示，呼籲農業部加強稽查進口米與劣質米混雜的問題，保障市場品質，讓農民與消費者雙贏。

劉建國指出，有穩定的耕種面積，農民才有穩定的收入，而農民有加入水稻收入保險才能多一分保障，不管是有沒有交公糧或是種雜糧的人，政府都要照顧。（編輯：翟思嘉）1131219

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