美台商業協會：預期台灣向川普提雄心軍購計畫

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（中央社台北22日專電）美國總統拜登上任至今19度對台軍售，美台商業協會會長韓儒伯肯定美國對台安全協助常態化的效益，但指相較於中國對台威脅，整體內容仍偏狹隘。他預期川普上任後，台灣會提充滿雄心的安全協助計畫。

美國國務院在台北時間21日通過兩筆軍售，包括「戰術數據鏈系統（Link-16）」升級案所需設備與系統整合技術服務、以及「76快砲座零附件」案與作業維持費，總共2億9500萬美元（約新台幣96億元），是拜登任內第19度對台軍售。

美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）今天透過新聞稿指出，過去4年來，拜登（Joe Biden）政府一直以穩定的軍售節奏，持續對台灣進行常態化的安全協助。

韓儒伯指出，拜登政府對台軍售採「不使情勢升溫」（non-escalatory）的做法，符合支持美國夥伴及盟友的整體策略，例如以色列、烏克蘭。

他說，這樣源源不斷的支持，在物質和政治層面都帶來一定的效益，但遺憾的是，與中國軍事力量所構成的整體威脅相比，這些應對仍嫌過於狹隘。

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韓儒伯表示，台美安全合作提升台灣的嚇阻力，特別要歸功於7月離職的前國務院政軍事務助理國務卿路易斯（Jessica Lewis）、國防部印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）、首席副助理部長羅耶爾（Jed Royal）。

他指出，美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後，他預期台灣的總統賴清德政府可能向川普政府提出充滿雄心的安全協助計畫，包括增加預算支出、購買新型設備與系統、擴大海巡後勤維護與訓練等領域的資源。（編輯：韋樞）1131222