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財劃法衝擊海委會海洋治理 管碧玲擔憂恐遭腰斬

2024/12/25 12:43
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（中央社記者張已亷高雄25日電）財劃法三讀通過，中央將釋出3700多億元給地方，恐影響中央施政規劃。對此，海洋委員會主委管碧玲表示，若中央全額保留國防預算，海委會預算恐被刪減40%「幾乎腰斬」。

「國家海洋污染防治白皮書」發布記者會上午在前鎮區高雄軟體園區召開，管碧玲會後接受媒體聯訪表示，海委會為新機關，獲得較少中央資源，法律義務預算部分規模小，但基於政府計畫型預算較多，所以非法律義務預算之外的預算是大於法律義務預算，因此海委會遭刪減規模會很大。

管碧玲指出，海委會至少會被刪減預算28%、約新台幣54億多元，很多橫向工作會受到影響；若國家為確保國防預算不被刪減、全額保留的話，海委會可能被刪減到40%、約70億多元「幾乎就是腰斬」。

管碧玲說，若每一個項目預算都被減少40%，有很多工作會受到衝擊，必須重新調整，甚至有些項目可能根本完全不能做「這個衝擊是非常大，希望能有所補救。」

管碧玲表示，海洋沒有聲音、沒有選票，且相關治理工作沒有明確行政轄區界線，需透過全國一致性標準與制度落實地方，擔心若預算經費下到地方政府，可能會因為沒有絕對誘因或行政界線等因素，導致地方政府資源不足以應用在海洋相關治理工作，「這是比較沒有把握，也是比較擔心的地方，所以這件事情對海洋治理來說，衝擊很大。」

海委會依海洋污染防治法發布首部「國家海洋污染防治白皮書」，管碧玲期許透過「國家海洋污染防治白皮書」海洋污染防治路徑實踐，展望於2030年達成確保海洋環境無污染、形塑循環經濟生活、實現人與海洋環境和平共存願景。

管碧玲期勉未來以「強化海域微塑膠監測」、「強化海廢溯源管理」、「擴大海洋污染管制」及「海污基金上路」，訂定國家海洋污染防治路徑短中長期目標，並藉跨部會中央、地方政府以及產官學研合作下，以更完善工作架構與路徑，完整呈現我國海洋污染防治努力歷程，每5年持續檢討修訂，擘劃未來重要工作願景及實踐步驟。（編輯：孫承武）1131225

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