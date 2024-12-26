賴總統：萬安民安演習2025起整合成城鎮韌性演習

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（中央社記者溫貴香台北26日電）總統賴清德今天下午主持全社會防衛韌性委員會第2次委員會議時宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，除能與國際上的演習代號接軌，也讓國際更了解台灣的努力。

總統府全社會防衛韌性委員會上午邀集19個中央部會與地方16個局處進行首次閉門桌上推演，共同驗證中央與地方緊急事態應處能力，並為明年3月的地方小規模實地演練進行預先作業與暖身，今天下午則召開第2次委員會議。

總統在委員會議致詞時表示，全球威權國家持續合流，威脅以規則為基礎的國際秩序，整個第一島鏈的和平穩定正受到威權國家的集體挑戰。面對無論是天災，還是威權擴張野心的威脅，只要政府和全體社會有準備、就能應對，這就是全社會防衛韌性所要達成的目標。

總統說，因此，委員會目標是透過5大主軸來訂定行動方案，包括民力訓練暨運用、戰略物資盤整暨維生配送、能源及關鍵基礎設施維運、社福醫療及避難設施整備，以及資通、運輸及金融網絡安全，並藉此驗證中央與地方政府因應災害時的量能，全面提升國防、民生、災防與民主4大韌性。

總統指出，上午舉行由中央各部會聯合地方，並有民間觀察員在內的跨領域桌上推演，參演的所有中央部會都由次長帶隊，台南市除由副市長率隊、市長黃偉哲也前來參與，展現中央地方團結合作，共同提升社會韌性。

總統說，這次桌上推演是從台灣成熟的災害防救體系，延伸到綜合性威脅的因應。第1個情境假想是「高強度灰色地帶行動」，第2個情境假想是發生「瀕臨衝突狀態」，採用「有想定、無腳本」方式，參演單位不事先準備講稿，而是臨機應變、面對問題來提出對策，盼找出現有機制的不足並予以補強，更要仔細確認數字與實際資源的準確程度。

總統指出，這幾年來，隨著全球疫情和俄烏戰爭的爆發，世界各國都在提升防衛韌性，包括北約或歐盟，都制定了全社會韌性強化的指引，這顯示台灣並非特例，全社會防衛韌性是全球性的課題，而台灣持續提升全社會防衛韌性，也是國際社會的共同期待。

總統表示，他日前出訪太平洋3友邦並過境美國夏威夷和關島，各個國家友人除表達對台灣的堅定支持，更是多次重申對台海和平穩定的期待；因此，要持續以行動回應國際社會的支持，讓台灣有能力捍衛自身安全。

總統指出，他宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，一方面與國際上的演習代號能夠接軌，讓國際更了解台灣的努力。

總統說，「2025城鎮韌性演習」將完全以不依賴國軍支援的方式、參考國際最新的經驗來設計，跟漢光演習能夠有所區隔，但又能相互支援呼應；也就是說，全社會防衛韌性要特別加強非軍事部門的防護機制，驗證民防、災防體系執行保護國人行動的能力。

他表示，打造一個更強韌的台灣，能讓國際上理念相近的夥伴會更願意協助台灣。推動全社會防衛韌性是相當龐大的任務，唯有結合政府和民間的力量，才能共同因應極端情境下的挑戰，也才能提升台灣整體的防衛能力，共同鞏固全球民主韌性以及維護區域和平穩定。（編輯：林克倫）1131226