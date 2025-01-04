徐巧芯指藉隨扈投資大陸 柯建銘：惡意抹黑必提告

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（中央社記者郭建伸台北4日電）國民黨立委徐巧芯今天指民進黨立法院黨團總召柯建銘，透過自己隨扈投資大陸，批柯建銘是真正的中共同路人。柯建銘晚間表示，相關媒體與徐巧芯等人以不實訊息抹黑他，惡劣至極，他必定提告，並預告相關人士法院見。

國民黨立委徐巧芯晚間透過臉書表示，日前有媒體揭露柯建銘透過隨扈投資大陸，因欠款不還被律師發函要求返還款項，柯建銘雖然否認，但還真的有人趕快去還錢了。

徐巧芯指出，她的公文明確針對公務，想了解媒體報導是否屬實，追查公務員是否有違法投資中資企業。柯建銘大概知道自己要被爆，才搶先扭曲成要威脅他的人身自由，更以此為由要罷免所有國民黨立委，實在好笑。

對此，柯建銘晚間透過臉書表示，去年8月風傳媒引用星島網的網路傳言，並未訪問他本人，而是屬於中共認知作戰的假訊息，抹黑他及隨扈彭智青涉及詐欺案，而徐巧芯去年12月便發函要求警政署提供彭智青詳細單位及年月分、隨扈的出勤資料，而警政署以涉及個資不提供。

柯建銘指出，彭智青只有在1996年反核四運動時短暫擔任隨扈，運動結束後隨即歸建，因此2013年時，彭智青早已不是他的隨扈，2015年因總統立委選舉期間，警察局才再派遣彭智青擔任隨扈至今。

柯建銘表示，相關媒體及中共協力者、律師事務所、媒體人吳子嘉、徐巧芯以不實訊息抹黑，甚至到今天還在抹黑，惡質至極。

柯建銘強調，他已經提出善意的警告，但仍持續惡意抹黑攻擊，「週一必提告，法院見」，因為這不只人身安全問題，也是國安問題。

對於柯建銘的說明，徐巧芯晚間再表示，皆經過查證，更有部分涉及個資因此並未公開的證據，不怕人告。（編輯：林克倫、張若瑤）1140104