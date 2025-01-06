加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹個案曾搭高鐵往返台中高雄 2車次同車廂旅客速聯繫衛生局
首頁 / 政治

官員：中國訪團展笑臉攻勢 意圖分化各國與美關係

2025/1/6 13:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北6日電）熟悉兩岸事務官員日前一場不公開的簡報中表示，近日收到許多駐外單位或是國際智庫的人士反映，指中國陸續派出各種訪問團拜會華府智庫或歐洲各政黨，展開「笑臉攻勢」，意圖分化各國與美國新政府的關係，指美國將走向孤立主義，而中國願意和各國合作。

該人士表示，另一方面則指鹿為馬，表示台灣拒絕兩岸間的各項交流，包括日前在台北舉行的台北、上海「雙城論壇」，並指台灣才是台海問題的挑釁者、麻煩製造者。但事實上，台灣一直歡迎陸客來台觀光、陸生來台就學或進修，反倒是中共不放行。

針對日前結束的雙城論壇，熟悉兩岸事務官員表示，對岸共提了100多名名單，包括上海市官員等9成以上都審核通過，沒有放行的只有台辦部分，因為他們不是「雙城論壇」的要角，且是配合執行「懲獨22條」的單位，當然不受歡迎。

另外，官員表示，對岸每天以軍機、軍艦擾台，這些人卻要求全數給予入境禮遇，真的做不到。而「雙城論壇」之所以拖了這麼久才舉行，則是因為遲遲等不到對岸提出的名單，陸委會從未阻擋。

在觀光方面，官員表示，中國一直表示會積極討論開放到台灣旅遊，但陸委會收到的訊息是不斷設置路障增加條件，例如要求開放平潭海運直航、要求台灣解除禁團令，只提出條件，卻未說明接下來要怎麼做。

被問到禁止台灣人民組團赴中國大陸旅遊的「禁團令」，觀光業者一直希望能夠解除，兩岸官員也表示，台灣是個自由開放的社會，即使禁止組團，還是有許多人「化零為整」到對岸旅遊，其實也禁止不了。

該人士並說，陸委會早就打算要解除，但中國在去年6月公布「懲獨22條」，在此情況下，台灣政府不可能還讓台灣民眾組團到中國，讓對岸「來一個、抓一個」；之後中國動作不斷，包括發動「聯合利劍2024 B」軍演、軍機艦擾台，對台灣步步進逼，因此一直沒有適當的時機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

兩岸官員強調，我方不斷釋放善意，讓兩湖論壇、雙城論壇、金廈泳渡等活動都能順利舉辦；另外，共有150多名中國大陸人士來台參加「兩岸書展」，也是陸委會及文化部合力，避免政治因素，在「三不一低調」的情況下順利舉行。

兩岸官員表示，現在海基會給海協會的訊息常常被「已讀不回」，但有些事對方還是會處理，例如之前有台灣民眾在新疆出了車禍，當地醫院缺乏適合的血型，海基會請海協會幫忙，對方雖已讀不回，但仍設法湊到足夠的血液，我方希望能持續這種正向的循環、善意的堆疊，若對岸願意回覆或對談，禁團令就能馬上解除，或許會有更多正向的作為。（編輯：蘇志宗）1140106

雙城論壇
上海台辦主任來台被拒 陸委會：不溝通交流沒意義雙城論壇落幕 朱立倫：蔣萬安展現對兩岸交流成果
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：