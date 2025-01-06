官員：中國訪團展笑臉攻勢 意圖分化各國與美關係

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（中央社記者溫貴香台北6日電）熟悉兩岸事務官員日前一場不公開的簡報中表示，近日收到許多駐外單位或是國際智庫的人士反映，指中國陸續派出各種訪問團拜會華府智庫或歐洲各政黨，展開「笑臉攻勢」，意圖分化各國與美國新政府的關係，指美國將走向孤立主義，而中國願意和各國合作。

該人士表示，另一方面則指鹿為馬，表示台灣拒絕兩岸間的各項交流，包括日前在台北舉行的台北、上海「雙城論壇」，並指台灣才是台海問題的挑釁者、麻煩製造者。但事實上，台灣一直歡迎陸客來台觀光、陸生來台就學或進修，反倒是中共不放行。

針對日前結束的雙城論壇，熟悉兩岸事務官員表示，對岸共提了100多名名單，包括上海市官員等9成以上都審核通過，沒有放行的只有台辦部分，因為他們不是「雙城論壇」的要角，且是配合執行「懲獨22條」的單位，當然不受歡迎。

另外，官員表示，對岸每天以軍機、軍艦擾台，這些人卻要求全數給予入境禮遇，真的做不到。而「雙城論壇」之所以拖了這麼久才舉行，則是因為遲遲等不到對岸提出的名單，陸委會從未阻擋。

在觀光方面，官員表示，中國一直表示會積極討論開放到台灣旅遊，但陸委會收到的訊息是不斷設置路障增加條件，例如要求開放平潭海運直航、要求台灣解除禁團令，只提出條件，卻未說明接下來要怎麼做。

被問到禁止台灣人民組團赴中國大陸旅遊的「禁團令」，觀光業者一直希望能夠解除，兩岸官員也表示，台灣是個自由開放的社會，即使禁止組團，還是有許多人「化零為整」到對岸旅遊，其實也禁止不了。

該人士並說，陸委會早就打算要解除，但中國在去年6月公布「懲獨22條」，在此情況下，台灣政府不可能還讓台灣民眾組團到中國，讓對岸「來一個、抓一個」；之後中國動作不斷，包括發動「聯合利劍2024 B」軍演、軍機艦擾台，對台灣步步進逼，因此一直沒有適當的時機。

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兩岸官員強調，我方不斷釋放善意，讓兩湖論壇、雙城論壇、金廈泳渡等活動都能順利舉辦；另外，共有150多名中國大陸人士來台參加「兩岸書展」，也是陸委會及文化部合力，避免政治因素，在「三不一低調」的情況下順利舉行。

兩岸官員表示，現在海基會給海協會的訊息常常被「已讀不回」，但有些事對方還是會處理，例如之前有台灣民眾在新疆出了車禍，當地醫院缺乏適合的血型，海基會請海協會幫忙，對方雖已讀不回，但仍設法湊到足夠的血液，我方希望能持續這種正向的循環、善意的堆疊，若對岸願意回覆或對談，禁團令就能馬上解除，或許會有更多正向的作為。（編輯：蘇志宗）1140106