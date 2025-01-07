鄭麗君：台以交流日益密切 盼深化科技創新交流

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（中央社記者賴于榛台北7日電）台灣與以色列互動增多，行政院副院長鄭麗君今天接見駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅時指出，台灣與以色列在經濟貿易、科技創新、文化、教育與醫療等交流日益密切，期望未來在科技創新領域能持續深化交流。

行政院晚間透過新聞稿指出，鄭麗君今天在文化部次長王時思、外交部次長吳志中陪同下，接見駐台北以色列經濟文化辦事處代表游瑪雅（Maya Yaron）。

鄭麗君致詞時表示，台灣與以色列近年來在經濟貿易、科技創新、文化、教育與醫療等方面均有深入交流，至今共簽訂34項協定，去年更完成「觀光合作共同宣言」及「文化合作協定」簽署，交流日益密切。

鄭麗君提到，文化交流可以增進彼此認識，促進共創、共享，是一件超越外交意義、美好的事，政院未來將持續大力支持文化部與以色列深化各項文化交流活動，希望在文化內容產業有更進一步的合作。

她也說，兩國在經貿、科技人才、FinTech金融科技、資安產業及大學之間的交流也相當熱絡，而以色列在科技創新、新創與人才培育等方面發展卓著，她願共促雙方未來更進一步深入合作，期望未來在科技創新領域，能持續深化交流合作。

鄭麗君表示，相信透過創新及善用科技，可以解決人類社會許多問題，並為世界民主供應鏈打造一個安全，且可信賴的科技產業供應鏈。

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游瑪雅則說，以台雙邊關係已逾30年，簽署「文化合作協定」後，雙邊皆著手籌備多項合作計畫，辦事處也正規劃在台北舉行「耶路撒冷日」活動，期待未來有更多以色列文化組織能來台展現特色。

游瑪雅表示，以色列具有勇於挑戰的創新文化，台灣在智慧製造上則具有優勢，兩國在經濟上高度互補，能在民主供應鏈中發揮更重要的角色，也感謝台灣對以色列的長期友好支持，雙方尊重人權、擁護民主，並共享相同的價值理念。（編輯：陳正健）1140107