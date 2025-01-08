藍委批綠對罷免雙標 吳思瑤：國民黨本質是惡罷

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（中央社記者林敬殷台北8日電）國民黨立法院黨團今天質疑民進黨團「雙標」，發動罷免藍委卻質疑藍委反制是政治報復。民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨揚言成立罷免總部，罷免對象更擴及縣市議員，本質就是惡罷、亂罷，以政黨組織發動罷免，目的跟初衷不是基於民主訴求，就是政治報復。

民進黨團上午在立法院舉行時事回應記者會，吳思瑤說，現在進行中的罷免連署案，都是民間團體及公民團體自發自主的串聯，這是人民意志展現，反倒是以政黨之姿率先指名要罷免的是國民黨，「我自己就是當事人」。

吳思瑤表示，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹好幾個月前就指名罷免她跟民進黨立委吳沛憶，不問立委的適任性、專業性，甚至根據媒體報導，國民黨進一步要成立罷免總部，除了罷免立委，還擴及到縣市議員，這不只是惡罷，更是亂罷，把不相干的人一起拖下水，以政黨組織、具體行動罷免，目的跟初衷不是民主訴求，報復為政治手段，就是國民黨。

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民進黨團書記長蔡易餘表示，罷免的目的是要把席次搶回來，不是罷免完立委席次就會不見，依法是要重選，並有選舉過程，因此，民進黨團才具體建議，藍白兩黨依憲法規定發動倒閣，藍白有62席立委可以發動倒閣，倒閣案成立，總統就解散國會，朝野一起重選，民進黨團38席區域立委全部奉陪，沒有任何雙標，國民黨團現在似乎在轉彎、要縮回去。

蔡易餘說，民進黨團在邏輯上是不會對自己的行政院長發動倒閣，51席立委也不夠倒閣所需的立院過半57席票數，而且罷免要去連署投票，罷免完還要重選，太過迂迴了，只要藍白發動倒閣，就可以達到目的，不用繞一大圈。（編輯：蘇龍麒）1140108