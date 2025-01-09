深偽影片波及游錫堃 游：內容完全虛構已提告

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（中央社記者林敬殷台北9日電）政治人物深受「深偽」（deepfake）影片所害，再添一樁。網路近日流傳一則「游錫堃終於不忍了，公開怒斥王義川」影片，立法院前院長游錫堃今天透過社群媒體表示，這個「深偽」影音，內容完全虛構，他下午已提出妨害名譽告訴、並完成報案程序。

中國短影音平台「抖音」的海外版本TikTok日前流傳民進黨立法院黨團總召柯建銘一則深偽影片，內容提到「台灣在民進黨的手裡可以說暗無天日」，還有民進黨立委王義川搭配簡體字的影片。柯建銘與王義川隨即赴北檢對散布者提告誹謗及妨害隱私不實影像等罪。

如今，游錫堃成為深偽影片受害者，而王義川也再度成為受害者。

游錫堃今天下午在社群平台貼出一張從網路影片的截圖，內容提及「游錫堃終於不忍了，公開怒斥王義川」、「像王義川這種霸道的立委太多了」等，影片文字並非繁體字，而是中國使用的簡體字。

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游錫堃表示，這是變造過的「深偽」影片，「不是游錫堃本人講的話」。

游錫堃說明，這個「深偽」影音，內容完全虛構，敬請大家明察。他同時貼出今天上午向宜蘭縣政府警察局宜蘭分局的報案單表示，他已經在今天下午提出「妨害名譽」告訴、並完成報案程序，並感謝外界對他的關心。（編輯：張若瑤）1140109