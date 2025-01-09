江啟臣列入慶賀團名單？外交部：早已展開安排難調整

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北9日電）外傳美國候任總統川普就職慶賀團成員臨時增加立法院副院長江啟臣，立法院知情人士今天指出，江啟臣一直都在立院與外交部討論的出席名單，沒有「趕報名」問題。外交部則表示，甚早即已展開各項行政安排，難有調整空間。

美國候任總統川普將在20日就職，8名立委組成特使團預計18日前往美國。據自由時報今天報導，外交部突收到立法院來函，立法院副院長江啟臣也列名特使團名單中，安排上已造成駐外單位困擾。

立法院知情人士指出，從去年12月底開始，立法院在與外交部的溝通協調中，江啟臣一直都在特使團成員名單的討論範圍內，但因議事不確定，仍未確定，但也沒有排除，並沒有「趕報名」的問題，不清楚為何會出現外交部突然收到立法院來函的情況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對此，外交部發言人蕭光偉晚間回覆中央社提問指出，今年慶賀團奉總統核示，敦請立法院長韓國瑜率團；訪團組成援例納入跨黨派團員。鑒於各項安排繁瑣，外交部參照往年組團規模、人數，及考量各項活動進行的順暢，甚早即已展開各項行政安排，故難有調整空間。

蕭光偉強調，慶賀團籌組目的代表政府及跨黨派，展現對台美關係的重視與對美國新政府祝賀。外交部感謝立法院跨黨派委員的參與及支持，也將與駐外館處共同確保慶賀團任務順利圓滿。（編輯：潘羿菁）1140109