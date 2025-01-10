加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2024台灣新生兒連9年下降 罕見龍年出生數低於虎年
首頁 / 政治
北約
新聞專題
北約1/300
首頁 / 政治

前英相：對付中國須展示實力 讓習近平知道犯台不易

2025/1/10 19:51（1/10 19:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前英國首相特拉斯。（中央社檔案照片）
前英國首相特拉斯。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國前首相特拉斯強調，對付中國的唯一方法是展現經濟和軍事實力，「習近平必須知道，占領台灣沒有輕鬆的辦法」。她也呼籲西方國家建立「經濟版北約」，共同應對北京影響力。

特拉斯（Liz Truss）近日在倫敦接受美國之音（VOA）專訪時，對中國日益擴張的威權主義威脅提出嚴厲警告。她以支持自由市場和對中強硬而著稱，並將中國視為全球自由的最大威脅。

根據她在英國從政多年的經驗，特拉斯強調，加強西方聯盟對威權主義論述的反擊以及捍衛台灣主權均具急迫性，她呼籲西方國家共同採取行動，阻止北京在經濟和軍事領域採取侵略性措施，尤其是針對台灣的行動。

美國之音報導，她受訪時再次拋出了建立「經濟版北約」的構想，即聯合西方國家在貿易和經濟政策上共同應對中國的影響力。

特拉斯指出：「最好的防禦形式是威懾」。她認為，西方國家必須在經濟上超越中國，向世界展現自由市場制度的優勢。

但她也批評，西方在面對威權主義威脅時抱持自滿態度。她說：「西方許多國家由於採取嚴格的環保政策、高稅收和過度監管措施，削弱自身防禦能力，中國等威權政權則利用這些弱點。」

當被問及若有機會見到中國國家主席習近平，她會說些什麼，特拉斯回應：「我認為你無法對他說任何話。」

她認為對付中國的唯一方法是展現經濟和軍事實力，「習近平必須知道，占領台灣沒有輕鬆的辦法」。

特拉斯將台灣稱為自由與民主的關鍵戰場，並將其面臨的威脅與烏克蘭、以色列的情況相提並論。她警告：「如果中國變得更強大並占領台灣，這將對全球產生重大影響。」

據報導，在她看來，若讓北京控制台灣，不僅會破壞全球半導體供應鏈，還會進一步助長其他威權政權的擴張野心。

特拉斯指出，「這些極權獨裁者不會就此止步」，而且「綏靖政策從未奏效。西方必須團結起來，威懾中國並防止局勢升級」。

她還呼籲英國提升台灣外交地位，讓台灣在英國設立大使館。目前由於中方壓力，台灣政府在英國只能以「台北代表處」的名義運作，她認為這種外交限制必須有所改變。

google news透過 Google News追蹤中央社

特拉斯表示，提升台灣的外交地位將向北京發出強烈訊號，顯示西方堅定支持台灣的主權。她也呼籲加強英國與台灣的貿易關係，並為台灣提供更多軍事支持，以遏止中國的侵略行為。

她提及：「我們必須向台灣提供其需要的武器和防禦裝備。我們不能被中國政府的恐嚇嚇倒。」此外，她呼籲關閉中國的孔子學院，邀請台灣老師赴英從事中文教學。（編輯：陳正健/核稿：洪培英）1140110

#中國
#孔子學院
#北約
#台灣
#美國之音
#習近平
#北京
#英國
#特拉斯
習近平
共軍貪腐不止 何衛東：強化政治監督匡正選人風氣習近平上任來 中國尋求庇護人數屢創新高近116萬人
北約
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普要北約軍費GDP佔比拉高至5% 歐洲有苦難言
27
更多編輯台推薦新聞：